Hafsa Zaaidel: «Venir al centro de menores cambió mi vida y eso fue gracias a mi tutora»

Hafsa Zaaidel llegó a España desde Marruecos con ocho años. Ahora tiene 20, y desde hace tres reside parcialmente en el centro de menores de Meirás, en Sada, al que actualmente acude dos días a la semana después de sus clases en Cruz Roja. «Llegué a Galicia con mi familia, pero mi situación no fue la mejor que digamos», reconoce la joven, que acaba de recibir un premio extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria al esfuerzo y a la superación personal otorgado por la Xunta de Galicia.

Después de terminar sus estudios de ESO en el instituto O Mosteirón de Sada, Hafsa Zaaidel decidió cursar un ciclo de atención a personas en situación de dependencia porque dice que lo suyo es ayudar a los demás. Hafsa pone como ejemplo a Begoña, su tutora del centro, que para ella fue un antes y un después. «Venir al centro me cambió la vida y eso fue gracias a ella», asegura la joven marroquí, que se siente muy agradecida a su tutora.

«Antes era una persona muy tímida, y ella me enseñó que podía abrirme y confiar en los demás a la hora de expresar mis sentimientos», cuenta. Ella y el resto de educadores del centro le sirvieron de ejemplo a la hora de pensar en su futuro. «Siempre quise ayudar a los demás», afirma Hafsa, que antes de empezar el ciclo realizó un voluntariado con niños y niñas de un centro de menores de Alicante. «Vi mi historia reflejada en ellos», sostiene la joven premiada, que dice que su objetivo es estudiar la carrera de Integración Social en un futuro, aunque tampoco descarta formarse en contabilidad.

Reunida con la conselleira y el otro premiado

Mientras tanto, Hafsa se esfuerza día a día por ayudar a otras personas, ya que el centro de Meirás fue su mejor escuela. «Me siento orgullosa de haber llegado hasta aquí. No me esperaba para nada el reconocimiento que me dieron, pero me hizo mucha ilusión», asegura la joven, que se reunió con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para recibir el premio.

Ibrahima, un adolescente de 16 años originario de Senegal que reside en la casa de una familia de Burela, y que actualmente está cursando un ciclo medio de cuidados de enfermería que compagina con el fútbol, fue el otro galardonado por este premio extraordinario al esfuerzo y a la superación. Hafsa dice que este es un premio a muchos otros que, como ellos, han tenido que superar «muchos obstáculos» para llegar a donde están.