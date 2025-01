«Vengan las modas que vengan, el cantautor siempre ha estado ahí»

–¿Es muy distinto escribir poemas que canciones? ¿Le sale abordar otros temas?

–Es distinto según la forma que cada compositor tenga de hacer canciones, porque, en mi caso, a mí las canciones me salen primero con la música. Yo empiezo a juguetear con la guitarra, practicar armonías, acordes, y se me ocurre una digitación especial o una idea y la empiezo a desarrollar, pero con la música como base. Escribir poemas es distinto, porque es más inmediato, más automático, son sensaciones que vienen y es más fácil atraparlas solo con palabras. Hacer una canción es, para mí, más complejo, aunque la letra sea a lo mejor simple, requiere letra, armonía, estribillo, música, saberla tocar, saberla cantar... y total para que la gente lo escuche en 2 ó 3 minutos y ya está [ríe]. En cambio, un libro queda para siempre y un poema queda para siempre. Lo que pasa es que también las buenas canciones quedan para siempre y es algo que recordamos toda la vida.

–Incluso con alzhéimer.

–Incluso las personas mayores y con alzhéimer. Se pueden olvidar de lo que han comido ese día, pero la canción con la que se enamoraron no la olvidan jamás. Y te la pueden cantar de memoria e incluso bailar. He tocado en residencias de ancianos y he visto ancianos que no andaban, en silla de ruedas, y tocarles una canción y ponerse a bailar. Es algo increíble.

¿Ha musicado los poema?

Solo uno, un soneto.

¿Cómo se le dio por escribir poesía?

Llevo tres poemarios ya escritos. Yo creo que toda persona tiene que descubrir su parte poética. O esa parte que tiene oculta. Yo la descubrí sobre 2016 a raíz de una distimia prolongada, como una depresión, no tan fuerte pero más continuada en el tiempo, y fue [la poesía] como un escape, una liberación, una forma de expresar. Y descubrí que eso ayudaba. Pensé que eran unas cosas para consumo interno, pero consulté a la bibliotecaria del Ayuntamiento de Oleiros, le pedí opinión, si valía la pena, y me dijo que sí, que estaba muy bien, que debía publicarlo. Le hice caso y ya llevo tres poemarios. Es algo para riqueza espiritual, pura y simplemente. Y es algo bonito, lo tienes, perdura. Es una forma de expresión como otra cualquiera, sin más.

Cambian las modas en la música, los estilos más exitosos o comerciales. Pero, parece que los cantautores resisten bien. ¿Son ya como clásicos?

Yo creo que hemos resistido siempre. A pesar de los pesares, vengan las modas musicales que vengan, el cantautor siempre ha estado ahí. Es eterno. Fíjate en Bob Dylan, Y encima Premio Nobel de literatura haciendo canciones. Es el máximo cantautor en dos siglos, gran figura de la canción de autor tanto del siglo XX como del XXI. Y sigue haciendo canciones y muy buenas. Y los cantautores siguen ahí y yo creo que siempre estarán ahí, porque es algo innato en el ser humano. A pesar de ser minoría los que mueven estadios o coliseums, Serrat, Sabina, Silvio, etc., hay muchos que siguen y cada uno tiene su público. Y mientras haya amor por la poesía y la música, el sentimiento y la intimidad, yo creo que seguirán a pesar de las modas y modismos. Yo creo que eso va a seguir siempre. Como el teatro, que siempre se está muriendo y la gente sigue yendo al teatro.

Supongo que desde esa creencia recupera Sadautor tras una década.

El Sadautor es el triunfo de los humildes. No hay nadie a día de hoy que haga un festival con una cierta calidad y con presupuesto cero. Eso lo podemos hacer los que vivimos esto, los que tenemos esa pasión, esa ilusión, y aun encima somos amigos, la inmensa mayoría. Porque si no sería imposible. El Sadautor, de 10 ediciones, solamente contó con un apoyo institucional creo que en 5. Es a base de cariño, amistad, y por amor a lo que hacemos.

