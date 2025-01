El BNG arteixano solicita ayudas en materia de transporte

El BNG de Arteixo demanda al Gobierno del Estado la aprobación «inmediata» de un Real Decreto-Ley individualizado sobre ayudas en materia de transporte. Los nacionalistas aseguran que la derogación por la que se adoptaron medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, es una «pésima noticia» para los gallegos que se beneficiaron de estas bonificaciones en el transporte público desde 2023.

Critican la utilización de los llamados decretos ómnibus que por las diferentes materias que regulan hacen difícil su evaluación. «Esta mezcla fue utilizada como excusa en esta ocasión por el principal partido de la oposición, el Partido Popular, para votar en contra de una cuestión de importante calado para la población como son las ayudas al transporte y la gratuidad de los abonos de Renfe en proximidad y media distancia», afirma el concejal nacionalista Raúl Fernández.

El grupo considera que la no evaluación supone un «duro golpe» para los miles de trabajadores y para los jóvenes que desde el 23 de enero ya no pueden disponer de los abonos gratuitos de Renfe. «El rechazo al Real-Decreo Ley no puede ser motivo para abandonar a más de 80.000 gallegos, entre ellos los arteixanos, que usan el transporte a diario», dice.