O Val de Xestoso rebate a falta de grelos organizando a XXIV Feira desta verdura

Este ano, segundo indican os expertos, temos escaseza de grelos, o que podería condicionar os cocidos típicos do Entroido e das semanas nas que estamos entrando. Contra esas informacións loitan no Val de Xestoso (Monfero), onde organizan a súa XXIV Feira do Grelo.

A festa celebrarase no Campo da Festa do Canedo o 23 de febreiro e incluirá concursos, exposicións de maquinaria agrícola, un pregón a cargo da presentadora da TVG Raquel Atanes e o máis agardado, o menú degustación cun cocido completo que terá un custe de 25€ por persoa. A xornada rematará coa actuación musical de Eric Hidalgo.