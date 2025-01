Oleiros licita la limpieza de canalones y bajantes de los edificios municipales

El Ayuntamiento de Oleiros ha sacado a contratación por 46.196 euros el servicio de limpieza de canalones y bajantes de pluviales de los edificios municipales para que no tengan obstáculos y se obstruyan. El contrato incluye todas las Casas do Pobo, las polideportivas, Casa do Concello y Casa Charry, Casa do Arxentino, vivero de empresas de Iñás, la cubierta de la plaza de A Lagoa en Mera, la del Castillo de Santa Cruz, o el Torreón Bescansa en Santa Cristina, entre otros.

La empresa adjudicataria deberá actualizar el inventario de todos los elementos que existen, elaborando un informe sobre cada cubierta y su estado, con imágenes antes y después de la intervención, y propuestas de actuación con un presupuesto. El contrato incluye cubiertas planas e inclinadas, canalones, lucernarios, red de pluviales vertical vista y cubierta. En estos casos hay que revisar juntas, sellados, eliminar plantas, sellar, retirar tierra y hojas, etc.

Este servicio de limpieza se financiará con cargo a tres partidas: de Cultura, de Deportes (mantenimiento de pabellones) y de Medio Ambiente (centros públicos). El único criterio de adjudicación es el de la mejor oferta económica. Es necesario un equipo humano, con un coordinador, y medios técnicos para realizar estas labores.