«Me gustaría conseguir una sonoridad tipo la que tuvo Irakere, pero de ahora»

Tienen un álbum, Tiempo al tiempo. En A Fábrica, ¿tocarán los temas del disco? ¿Versiones?

Vamos a tocar los temas del disco, algún tema original que no hemos grabado y un par de versiones.

Caminan entre el jazz e influencias latinas y de música urbana actual. ¿Cuáles son sus referentes?

No sabría decirte... Me baso en el estilo. A mí me gustaría conseguir una sonoridad tipo la que tuvo Irakere en su momento, donde estaba Paquito de Rivera, Chucho Valdés y toda esta gente, pero más actual, algo de ahora. El estilo principal del grupo es el jazz con tintes de música latina y música más actual y un poco de funk.

Grabaron su primer trabajo de estudio tras seis años de trayectoria de la banda. ¿Cual fue la evolución de Zafra desde los inicios?

Empezamos en 2018 tocando temas que estábamos estudiando en el Conservatorio [Superior de Jazz de A Coruña] y alguno original que tenía yo o de otros integrantes que ya no están. De los que empezamos, solo quedamos William [Díaz, trombonista] y yo. Luego entraron Miguel Cabana, Pablo Añón, Iago Mourinho y, por último, Diana Tarín. Quisimos hacer canciones y necesitábamos una cantante.

¿El cambio de integrantes supuso un cambio de sonido y estilo?

Cuando empezábamos había un trompetista y un trombón. Ahora hay un saxo alto que a veces toca tenor y un trombón. Y la voz. Al principio éramos un poco más jazz, tocábamos más música tradicional, pero con el tiempo hemos ido tirando hacia la fusión de música latina, funk y cosas así.

¿Piensan en un siguiente disco?

¡Sí! Ya estoy pensando en siguiente disco. Y componiendo.

¿Tiene un plazo?

No, de momento no. Lo ideal sería primero estrenar los temas en directo, probar, y luego ya nos meteremos en el estudio, que es lo que pasó con estos temas.

¿Por qué acepción de la palabra «zafra» es el nombre del grupo?

Por la zafra azucarera, un término conocido en Cuba que se refiere a recolectar la caña cuando ya está para cortar e ir a la central azucarera, donde se produce el azúcar. De hecho, hoy me escribió alguien de Venezuela que escuchó el disco y me puso: «Manteneos juntos que la zafra aún está por comenzar». O sea, que la recolecta está por venir.

