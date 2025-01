El pleno de Betanzos rechaza el nuevo mobiliario del casco histórico y pide su retirada

El debate en torno al nuevo mobiliario del casco histórico de Betanzos ha dado el salto de las calles al pleno. La Corporación municipal dio luz verde en la sesión ordinaria celebrada este martes a una moción del concejal no adscrito Pablo Villaverde para instar al Gobierno local a retirar los nuevos bancos de rejilla metálica y otras piezas del mobiliario, como sillas, papeleras o placas, al entender que están «completamente descontextualizados del entorno».

La iniciativa, que instaba también a reponer los elementos de mobiliario y señaléctica anteriores, prosperó con los votos del PP y los ediles no adscritos y la abstención del BNG. El Gobierno local, del PSOE, votó en contra y dejó claro que no cumplirá el acuerdo, que no es vinculante. «Para gustos, colores», defendió el edil socialista Andrés Hermida, que pidió «respeto» para los urbanistas, arquitectos e historiadores que diseñaron las piezas, «inspiradas en el legado de González Villar», y con las que pretenden dotar al casco de una estética «renovada, más fuerte y atractiva».

El debate deja patente la división que ha generado la nueva imagen del casco histórico, ideada a base de bancos y sillas de rejilla en tonos blanco y verde Betanzos que no han sido bien recibidos por parte de la ciudadanía. Para el Gobierno local, estos nuevos elementos «armonizan el entorno» y dotan al conjunto histórico de una estética unificada, «más moderna, funcional y sostenible» sin «perder su esencia». «Dota al casco de una estética contemporánea y proyecta a Betanzos como destino de calidad», defiende el PSOE, que deja claro que seguirá «defendiendo este proyecto»: «Igual no me encantan todas las piezas, pero creo en la uniformidad, en la modernidad que aportan en conjunto», defendió Andrés Hermida.

Para los detractores, PP y ediles no adscritos, el nuevo mobiliario «no pega nada», es de «dudoso gusto» y demuestra «un desconocimiento del legado de Rafael González Villar»: «Si González Villar levanta la cabeza la vuelve a bajar», ironizó la edil popular Araceli López. En la misma línea, el concejal no adscrito Pablo Villaverde afirmó que la estética del nuevo mobiliario «difiere completamente de la estética art déco» del ilustre arquitecto que, añadió, «no diseñó ningún banco». Este edil cuestionó la base documental utilizada para el proyecto, argumentó que en Betanzos «nunca hubo piezas de rejilla y menos de esos colores» y criticó la retirada de los bancos de cantería que rodeaban la fuente de Diana Cazadora, «que eran utilizados por los vecinos para apoyar las sellas en las que transportaban el agua».

El BNG evitó atacar el nuevo mobiliario, aunque ironizó con que «la inspiración a veces es complicada de ver», en alusión al homenaje a González Villar. La concejala Amelia Sánchez centró su intervención en criticar la «oportunidad perdida» que supone invertir fondos europeos en renovar el mobiliario en vez de atender necesidades más imperiosas y perentorias del casco histórico. «Estamos a favor de que se unifique el mobiliario y se armonice la imagen del casco, pero se ha empezado la casa por el tejado. De nada vale colocar nuevos bancos si invierno tras invierno vemos caer joyas arquitectónicas ante nuestros ojos», recriminó la concejala nacionalista al Gobierno local, que echa en falta un «proyecto definido» para la zona monumental. Con todo, y a pesar de entender ciertas críticas a la ejecución del proyecto, el BNG evitó apoyar la moción por «poco constructiva».

La alcaldesa, María Barral, cerró el debate y dejó claro que seguirán adelante con un proyecto «que va a suponer un importante avance para el casco». La regidora lamentó que la oposición, presente en la mesa de contratación, no realizase estas críticas cuando se presentó el proyecto y defendió que el nuevo mobiliario forma parte de un proyecto global para revitalizar el casco: «Si González Villar levantase la cabeza, creo que estaría encantado», replicó.

Francisco Díaz Pereira, Pachico, será Hijo Predilecto de Betanzos

El pleno dio luz verde a una moción del PP para nombrar Hijo Predilecto de Betanzos al exedil socialista Francisco Díaz Pereira, más conocido como Pachico. La propuesta se sometió a debate unos días después del homenaje organizado por un grupo de betanceiros para reivindicar su figura y reconocer su labor.

La propuesta prosperó con los votos favorables de PP, PSOE y los ediles no adscritos y la abstención del BNG. A pesar de apoyar la moción, los socialistas recriminaron a los populares su ejercicio de «filibusterismo político» y le recordaron que en el pasado denunciaron a Pachico: «Tiene cuajo cuando lo quisieron inhabilitar y meter en la cárcel», les reprochó Diego Fernández, que celebró que el PP «reconozca ahora lo que siempre defendió el PSOE». El PP ironizó con las críticas que propició su moción: «Muy mal les parece, cousas veredes», replicó Cecilia Vázquez.