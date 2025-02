¿Habrá moción de censura en Carral?

«Le advertí de que no tenía mayoría, que no sé por qué rayo no la tiene, se deshizo de esa mayoría absoluta. Le advertí de que debía contar con nosotros», recordó el exalcalde y portavoz del PP de Carral, José Luis Fernández Mouriño, al actual regidor, Javier Gestal, en el debate de la propuesta de obras a financiar con cargo al POS en el pleno del jueves. «Está en minoría», incidió la concejala del PSOE, Patricia Blanco. Y Gestal replicó: «Pero el alcalde soy yo, de momento».

La oposición, integrada por cinco concejales del PP, una del PSOE y el edil no adscrito y exconcejal de Gobierno, Francisco Bello, hicieron gala de la mayoría absoluta que suman, siete, ni uno más ni uno menos, para tumbar la propuesta de obras del Ejecutivo municipal y sacar adelante una enmienda conjunta a la totalidad con la que imponen su lista de actuaciones. Es una clara muestra de la encrucijada en la que se encuentra la gobernabilidad de Carral, con un Gobierno integrado oficialmente por seis concejales —tras cesar el alcalde a Bello—, pero oficiosamente por cuatro, con las bajas médicas de las concejalas Susana Guimarey y Mercedes Caridad y la evidente tensión entre el Ejecutivo y las que fueran sus dos pilares. El Gobierno local señaló en nota de prensa este viernes que «casualmente, o no», cogieron la baja «un par de días después de amenazar al alcalde» con «tomar medidas» si no restituían empleo y sueldo a Bello. Caridad había denunciado una «caza de brujas» tras la expulsión del edil, a la que achacó su baja médica.

El cambio de tornas que podría parecer la salida más evidente, una moción de censura, no es una opción. En el debate plenario, Mouriño negó barajar esa salida: «No estamos hablando de cosas raras, de echarlo fuera ni dejarlo de echar fuera», aseguró. Y ningún otro miembro de la oposición ha deslizado esta idea. En su intervención, la concejala de Obras, Rocío Rabuñal, aseguró: «No hacen una moción de censura porque no pueden por ley, si no ya la habrían hecho».

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en efecto, dicta que una moción de censura debe ser propuesta por, al menos, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y, en caso de que alguno haya formado parte del grupo político del alcalde —como es el caso de Bello— la mayoría necesaria se eleva en tantos concejales como los que se encuentren en esta situación. Pero en Carral no hay más concejales que los siete de la oposición y los seis, o cuatro, del Gobierno local. Aun en caso de que la relación entre el Gobierno y Guimarey y Caridad se rompiese del todo, las dos edilas, igual que Bello, no computarían para esa mayoría. Y aunque la relación se recuperase, el Gobierno seguiría con uno menos que la oposición. Condenados a entenderse.

