Seoane convocará a Oleiros y Cambre por el paseo

El Gobierno local de Oleiros anunció que próximamente iba a convocar a residentes en este municipio y en el de Cambre para participar en una concentración junto a la ría para «exigir la apertura del paseo marítimo» entre los dos concellos. El año pasado Costas del Estado finalizó las obras del dragado de la ría pero tanto Oleiros como después Culleredo manifestaron una serie de deficiencias en la ejecución de las obras de ajardinamiento y embellecimiento al borde de la ría y sobre los recintos de confinamiento de los lodos.

El Ejecutivo oleirense se negó a recibir la obra al considerar que no está finalizada. Subraya que la zona verde creada junto al río de O Seixo no está conectada ni con Beiramar ni con el paseo de Cambre, al que hay que acceder por el parque municipal de la urbanización O Seixo.

El regidor, Ángel García Seoane, se ha negado a abrir el paseo «por precaución» ante el estado en el que quedaron los trabajos, por lo que los dos municipios aún no están conectados peatonalmente por el borde de la ría. El Concello llegó a enviar un informe al Ministerio de Transición Ecológica en el que detallaba en 97 folios un total de 182 deficiencias, entre ellas cierres que invaden el carril bici, tramos sin césped, partes ajardinadas en las que se generan balsas de agua. Denunció además que no cumple la normativa de accesibilidad al tener una elevada pendiente, y varios tramos quedaron con gravilla, además de existir canalizaciones a la vistas, grandes rocas abandonadas, losetas con grietas, etc.

Costas dio una cita a Seoane en diciembre en Madrid para hablar de este asunto pero luego la suspendió. El alcalde aseguró que pedirá al delegado del Gobierno que medie.