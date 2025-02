Abraira, reelixido para pilotar o novo ciclo do BNG de Miño

O BNG de Miño abre unha nova etapa na que aposta por manter a Henrique Abraira ao fronte do consello local, do que formarán parte Tania Casás, Jonás Vidal, Isabel Gómez, Seila Barros e o concelleiro Alberte G. Nicolás. Abraira será o encargado de pilotar a «etapa de consolidación» do BNG de Miño, que recupeorou a representación nas últimas eleccións. O líder apuntou que a formación seguirá centrada «no traballo social e na proximidade coa cidadanía».