Un juez avala al Gobierno de Nogareda por denegar horas extra a la Policía

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha rechazado la demanda que interpuso el ex jefe accidental de la Policía Local contra el Concello de Sada por su negativa abonar una serie de servicios extraordinarios realizados entre enero y febrero de 2023. La denegación de estos pagos durante el Ejecutivo de María Nogareda propició quejas del cuerpo y un enfrentamiento con el edil que llevaba las riendas de Seguridade Cidadá, María Pardo, que defendió que eran servicios efectivamente prestados y que, por tanto, debían ser abonados.

El juez cuestiona ahora los argumentos esgrimidos por la ya exconcejala para justificar estos abonos y da la razón al Concello sadense por denegar el pago al entender que no ha quedado acreditado que se tratase de servicios por encima de la jornada ordinaria de 37,5 horas.

El magistrado basa sus conclusiones en lo informado por el interventor municipal, que negó la existencia de excesos sobre la jornada con respecto a lo recogido en los cuadrantes de esos seis meses, y la secretaria municipal, que se opuso a los abonos al no constar cambios en el calendario conforme a lo estipulado por la normativa.

El juzgado considera que las razones expuestas por María Pardo en su momento para autorizar el pago no justifican realmente su abono. El juez se refiere concretamente a las explicaciones sobre servicios no computados mensualmente por asistencias a juicios, diligencias de atestados, prácticas de tiro o cursos de la Academia Galega de Seguridad. Argumenta el magistrado que no se trata de servicios a la Administración, «sino para el mantenimiento de su condición de policía local». Tampoco atiende los alegatos referidos a la realización de horas extra por doblar turnos porque «la única acreditación es la certificación por el propio actor». El juzgado resalta además que el cómputo de horas debe «hacerse respecto de la jornada anual y nada se ha acreditado al respecto». La sentencia es firme y no admite recurso ordinario y condena al demandante a abonar las costas hasta un máximo de 400 euros.

El exjefe de la Policía Local avanza que recurrirá ante «instancias superiores» para que se le reconozca a él y al resto de los agentes el pago de unos servicios «fuera de su cuadrante» con motivo de las fiestas navideñas y unas inundaciones registradas en enero y febrero de 2023. Se trata, dice, de horas extra «ordenadas in situ por la alcaldesa y la concejala de Seguridade Cidadá» porque querían tener un servicio de Policía las 24 horas que «solo era posible doblando turnos».

Este policía apela además a una sentencia anterior de 2020 que sí reconoció el pago de horas extra por motivos similares a los ahora esgrimidos y que fueron informados entonces favorablemente por Secretaría.

Esta sentencia no parece que vaya a marcar un punto final en el conflicto de las horas extra de la Policía Local. Dos agentes confirmaron este jueves a este medio que reclamarán vía judicial las horas extra entre enero y febrero de 2023. Insisten en que fueron horas realizadas «fuera del cuadrante» por razones de urgencia y falta de agentes en activo.

El fallo podría tener derivadas en la causa abierta por supuesta prevaricación contra el alcalde, Benito Portela, y la actual y anterior edil de Seguridade Cidadá por el pago de servicios extraordinarios a la Policía sin que cumpliesen su jornada. El proceso, aún en fase de diligencias previas, parte de una denuncia ante la Fiscalía de la exalcaldesa, María Nogareda, que declarará como testigo.

