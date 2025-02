«Llevamos 30 años pidiendo que quiten el tendido en Sol y Mar y nada de nada»

El tendido de alta tensión de Sol y Mar en la parroquia arteixana de Oseiro cumple 30 años desde que se finalizó su construcción. Un hito que ha marcado a decenas de vecinos de la localidad, que siguen demandado el desvío del cableado que sobrevuela sus viviendas, una antigua reivindicación que sigue sin fecha. «Llevamos 30 años igual y nada de nada. Los políticos se echan la culpa los unos a los otros, y nosotros no vemos avances», señala uno de los afectados, que dice que los vecinos seguirán «peleando» por sus derechos.

Y es que, después de que el Concello de Arteixo aprobase recientemente la solicitud para que la Xunta declare Área de Rehabilitación Integral (ARI) el núcleo de Oseiro y la urbanización de Sol y Mar, el debate por las líneas de alta tensión ha reavivado las quejas de vecinos y miembros de oposición. El alcalde, Carlos Calvelo, aseguró que la retirada del tendido supondría un coste de 10 millones de euros, y además alegó que la titularidad le corresponde a la Red Eléctrica de España, siendo competencia del Gobierno estatal. En este sentido, el Ejecutivo local sostiene que el Concello puso a su disposición varios terrenos para llevar a cabo un plan urbanístico y trasladar así el cableado a otro lugar. «Aseguran que cumplen las normativas y que las líneas se colocaron en Sol y Mar antes de que se construyesen las viviendas», señala el Concello.

Sin embargo, el informe redactado por Monteoliva Arquitectura en relación a la demanda de la ARI especifica que, además de las deficiencias del propio ámbito urbanístico, a esto se suma «la baja calidad del paisaje», que constituye «un factor de degradación urbana», y la «contaminación electromagnética» provocada por las líneas de alta tensión que atraviesan el ámbito. «Existe desde hace muchos años una fuerte alarma social por este problema sin que se le haya dado solución», recoge el documento.

El PSOE arteixano incide en que los vecinos de Sol y Mar están «cansados de promesas del Ejecutivo local, porque se puede permitir el traslado del tendido y no lo hace». También el BNG del municipio dice que de nada sirve que se declare ARI este núcleo si no se tienen en cuenta las torres de tendido eléctrico, ya que «es una vergüenza que todo siga igual y que los vecinos tengan que seguir sufriendo esto». Alternativa dos Veciños por su parte propone al Concello expropiar los terrenos rústicos que se encuentran por encima de la urbanización para que se pueda llevar a cabo el traslado de las líneas.

Pero, en todos estos años, el tendido no se ha movido ni un centímetro. Sigue incumpliendo la distancia mínima de 200 metros en relación a las viviendas. Y, en algunos puntos, no hay ni diez metros entre los pisos y el tendido eléctrico. Son tres torres paralelas de alta tensión que atraviesan la urbanización, con viviendas, el colegio y el parque infantil del núcleo. Su electromagnetismo preocupa desde hace décadas a los vecinos por las enfermedades detectadas en la zona. «A los políticos no les interesamos, pero nosotros seguiremos luchando por cambiar esta situación por el bien de todos», dice uno de los vecinos afectados.

