Cinco años de prisión para un falso bodeguero que estafó 167.000 euros

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a más de cinco años de cárcel a un hombre que se hacía pasar por bodeguero y estafaba a supuestos socios. La condena es de tres años y ocho meses por un delito continuado de estafa, sumados a otros dos años por un delito continuado de falsificación de documentos, y una multa por un delito leve de hurtos al usar pagarés robados de un bar de Oleiros. El acusado, que se hacía pasar por representante de una empresa vinícola y futuro empresario bodeguero, estafó 167.645 euros con el falso negocio.

El hombre, que no contaba con antecedentes penales, empleaba para las transferencias que recibía el número de cuenta de su pareja, que quedó absuelta de cargos, y alegó que desconocía cómo se desarrollaba el negocio del vino del acusado. Reconoció que la cuenta que manejaban ambos era de su titularidad. Declaró que le dejó utilizar su cuenta porque el hombre le había comunicado que «le habían salido mal unos negocios» antes de conocerse, y que, por el momento, no podía tener cuenta ni tarjeta. La mujer admitió que posteriormente recibió quejas de las personas estafadas y una reclamación de Hacienda, de la que le pidió explicaciones a su pareja. Este le respondió que había sido «un error» y que lo iba arreglar. La mujer no firmó ningún contrato con los perjudicados y alegó que en lo relativo a los cheques se enteró después de que surgieran las reclamaciones.

Hasta cuatro personas presentaron una denuncia contra el acusado. Una de ellas la dueña de un bar de Oleiros que denunció la sustracción de al menos cuatro pagarés del interior de la oficina del local, los cuales sumaban un importe total de 25.000 euros. A raíz del intento de cobro de un pagaré se pudo comprobar que el acusado había sustraído al menos otros tres pagarés del interior del local oleirense. En el juicio testificaron además varios testigos a los que el acusado también había intentado timar supuestamente.

El acusado captaba a sus víctimas ofreciéndoles que participasen como socios en su negocio vitícola, que se ubicaría supuestamente en la Ribeira Sacra, a través de aportaciones económicas. En un caso, como señala la sentencia de la Audiencia Provincial, el hombre se sirvió de la relación de amistad con algunas de sus víctimas para convencerles de entrar en el negocio a través de retribuciones. El acusado deberá abonar ahora a las víctimas un total 167.6465 euros (divididos en pagos de 25.000; 63.130; 52.075; 5.440 y 22.000 euros).

El fallo de la sentencia aclara además que al hombre se le impone una multa de nueve meses y quince días de sanción, con una cuota diaria de dos euros. Contra esta sentencia cabe ahora presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dentro de los diez días siguientes a su notificación.