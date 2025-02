Sada aprueba a la segunda y sobre la bocina el Plan Único con la abstención de PP y PSOE

El pleno de Sada aprobó este viernes a primera hora de la mañana las inversiones con cargo al Plan Único de la Diputación con los votos favorables del Gobierno local de Sadamaioría y el BNG y la abstención del PP y PSOE. Unidos por Sada votó en contra. El Plan de Obras e Servizos prosperó a la segunda y a solo unas horas del fin del plazo fijado por la Diputación.

El asunto se aprobó después de que la Corporación diese luz verde a un expediente de regularización de las parcelas sobre las que se asientan los equipamientos deportivos del Agra de Samoedo. El alcalde, Benito Portela, apuntó al hallazgo de una nueva escritura que despeja las dudas sobre la titularidad municipal de los terrenos del aparcamiento de As Brañas que prevé acondicionar con el POS. La incertidumbre a este respecto llevó a los técnicos a poner reparos a esta obra, al no estar acreditada la propiedad de los terrenos.

Otra actuación en controversia por este mismo motivo, la urbanización de la calle Camiño do Ferrer, fue retirada finalmente del Plan Único. Los 460.000 euros de esta obra se destinarán finalmente a gasto corriente. El Gobierno local se compromete a ejecutar esta actuación con fondos propios una vez se solventen las dudas sobre la titularidad del suelo.

Las explicaciones del Gobierno local solo convencieron a medias a PP y PSOE, que optaron por abstenerse para no perder las ayudas provinciales pero con un discurso muy crítico con el Gobierno local de Sadamaioría.

Las dos formaciones reprocharon al Ejecutivo su «mala gestión» y «su falta de planificación» por aguardar hasta el término del plazo para presentar una propuesta y sin garantías suficientes de que pueda ejecutarse una de las obras, las del aparcamiento, que queda a expensas del resultado del expediente de regularización de las parcelas. «Nosotros no somos ingenieros ni notarios, tenemos que fiarnos de lo que dicen los técnicos», le reprochó la popular Esperanza Arias a Portela en su intervención.

Unidos por Sada, más crítico, votó en contra y vaticinó que la obra de esta zona de estacionamiento de As Brañas no podrá ejecutarse. Su portavoz, María Nogareda, recriminó al alcalde que convocase el pleno a última hora y les trasladase la documentación a las siete de la tarde del día anterior, sin tiempo a estudiarla, y apeló a otras obras que están paralizadas o no pudieron ejecutarse por carencias en los expedientes.

La propuesta definitiva del Plan Único, que asciende a 845.000 euros, recoge dos obras: el acondicionamiento del aparcamiento de As Brañas (235.000 euros) y el arreglo de las pistas deportivas del colegio Pedro Barrié de la Maza (150.000 euros). El resto de los fondos se destinarán a gasto corriente, con vistas a «reorientar una parte del presupuesto municipal a obras y servicios necesarios para mejorar las infraestructuras de Sada», explican desde el Gobierno municipal.