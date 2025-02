De Salamanca a Oleiros: Pilar Alamillo, profeta en su tierra por primera vez

Pilar Alamillo Sanz dibuja desde que tiene uso de razón. «Retrataba a mi abuela con sus amigas en casa ya de pequeña mientras me cuidaban. Lo llevaba dentro», cuenta la salmantina, oleirense de corazón, que llegó a la localidad con su familia de joven. «Y no me he movido de aquí, me siento una más, por eso nunca me he marchado», asegura Pilar Sanz, que se siente muy orgullosa de poder exponer por primera vez en su tierra con una colección de más de veinte cuadros que se inaugurará el día 12 en el centro cultural A Fábrica de Perillo.

Desde paisajes, hasta retratos, bodegones y un cristo románico reinterpretado. Todo cabe en la imaginación de esta artista de 74 años que compaginó siempre su pasión con su puesto de funcionaria. «Ahora estoy jubilada, y no hago otra cosa», afirma la oleirense, que pinta diariamente en la galería de su casa de Oleiros.

En esta exposición, al igual que en todas sus obras, las piezas se caracterizan por su alegría y colorido. Ella misma se autodefine como una pintora de «pincelada expresionista», que se siente inspirada por los lugares y la gente que le rodea, por lo que una de las obras que estarán disponibles este mese es un retrato vivo de las Torres de Santa de Santa Cruz de Oleiros. Todo pintado en óleo sobre lienzo con su propio prisma y visión. «Cabe todo. Los retratos son muy comprometidos, pero a mí me gusta darles un giro y dar una imagen desde mi propia perspectiva», sostiene.

Otras exposiciones

La artista, que expuso anteriormente en A Coruña, Sada y Culleredo, estaba deseando llevar sus piezas a Oleiros y demostrar que sí es posible ser profeta en su tierra, sin importar la edad. «Nunca me ha importado la opinión de los demás, yo pinto para mí, solo he vendido algún que otro cuadro, porque ese nunca ha sido mi objetivo», cuenta la oleirense, que invita a todos a visitar la muestra hasta el día 26 en horario de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 10.00 a 13.30 horas los sábados.

La última en cerrar este ciclo de arte organizado por el Concello de Oleiros será Iria Seoane Botana, gran aficionada también a la fotografía, con la muestra Plumas al vuelo, que se inaugurará en marzo.