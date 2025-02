Siete heridos y dos horas de colapso por otro atropello de jabalí en la AP-9

Siete personas resultaron heridas tras producirse un choque en cadena en la autopista AP-9 a la altura de Cecebre por la irrupción de un jabalí en la vía. El accidente se registró a primera hora de la mañana del lunes, a las 7.20 horas, y provocó retenciones de unos siete kilómetros. La vía de alta capacidad permaneció casi dos horas colapsada en este tramo, lo que afectó a cientos de personas que se desplazaban en ese momento a sus trabajos.

Fue un particular el que dio la alerta a la central de emergencias del 112. El conductor informaba del atropello de un jabalí y el choque en cadena de cuatro vehículos. Los heridos fueron trasladados por Urxencias Médicas del 061 al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Según informan los efectivos desplazados al punto, su estado no revestía gravedad. El 112 desplazó también hasta la zona a los bomberos del parque comarcal de Arteixo, Protección Civil de Cambre y Guardia Civil de Tráfico. La circulación no se restableció totalmente hasta casi dos horas después, hasta las 09.15, cuando fueron retirados de la vía los cuatro vehículos siniestrados. Mientras tanto, uno de los carriles permaneció cortado.

El accidente no solo colapsó la AP-9, también saturó el tráfico en otras vías alternativas en la zona de Costa da Tapia u O Seixal. El siniestro se produce menos de un mes después de que la irrupción de otro jabalí colapsase la autopista a la altura de Guísamo. En aquella ocasión, el atropello del animal alrededor de las siete de la mañana provocó un choque múltiple con seis vehículos implicados, dos heridos y retenciones kilométricas.

Este nuevo incidente ha avivado las quejas por la irrupción de jabalíes en la autopista. Los usuarios exigen a la concesionaria de esta vía de alta capacidad, Audasa, un refuerzo en el mantenimiento del vallado perimetral para evitar estos accidentes.

En los últimos años, se han incrementado los accidentes por la presencia de animales en las vías gallegas. Los cuerpos de Emerxencias de las comarcas coruñesas y betanceiras alertan en sus memorias del aumento de los siniestros ocasionados por este motivo, la mayor parte por jabalíes.

La Guardia Civil de Tráfico prueba desde hace años técnicas para ahuyentar animales de las carreteras. Una de las más asequibles es un dispositivo que emite un ultrasonido que supuestamente los espanta, aunque su efectividad no está probada. También se probaron otros métodos, como esparcir orina sintética de lobo en arcenes o la instalación de vallas.