«A literatura debe servir como denuncia»

O escritor oleirense Pepe Carballude presenta o seu libro En terra allea este xoves ás 19.00 no teatro As Torres de Santa Cruz.

O seu libro aborda o tema da inmigración e os «dramas colaterais» como a explotación laboral, a dificultade de acceso á vivenda ou os enganos e abusos. Inspirouse en casos reais concretos?

Sempre partes de feitos concretos que coñeces ou que che contan, pero o tema da inmigración e dos abusos coa xente que vén de fora está presente hoxe tanto na política como na vida diaria. Entón, a literatura, desde o meu punto de vista, debe servir como denuncia destes feitos ou para chamar a atención destas cousas.

O libro busca denunciar ou concienciar?

Si, concienciar, para que a xente vexa que agora están chegando aquí persoas de fóra buscando unha mellor vida, pero antes foron os nosos pais, os nosos maiores, fóra. O meu pai botou en Alemaña 32 anos ou 33, nos anos 60 e 70. Antes marcharan para Venezuela, para Bos Aires, para O Brasil. Entón, eu creo que é xusto que acollamos a esta xente como nos acolleron aos nós antes, non?

Por que hai tantos abusos?

Moitas veces hai unha tendencia a desconfiar do que vén de fóra. Mesmo de que veñan a ocupar postos de traballo que nós non queremos, non? Pero, polo feito de que veñen de fóra, sentimos cara eles certa prevención, temos un pouco de medo. Xa non digamos moitas veces á hora de alugarlles un piso. É un tema de actualidade, están os políticos discutindo si coller aos migrantes, cantas comunidades os collen, cantas non, cantos van para un sitio, e incluso menores, nenos indefensos, e hai comunidades que se negan a acollelos.Eu quería plasmar este drama na literatura. O tema social xa o tiña tratado outras veces, como en Marxinados.

Na obra mira tamén á «xente boa», aos que axudan.

Afortunadamente, contamos con ONG que se están volcando e voluntarios que traballan favorecendo, incluso avalando, que lles aluguen un piso ou meténdoos en pisos que das institucións, como as vítimas de violencia de xénero... Nesta novela aparecen unha nai e unha filla, que escapan de Venezuela para aquí buscando un sitio mellor, négaselles o piso e son acollidas en pisos de institucións. Pero a veces teñen problemas cos que viven. En fin, dramas que me gusta que a xente reflexione sobre eles.

