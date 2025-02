Silvia Penide: “Un editor escuchó mis textos en concierto, y ahora compagino los dos mundos”

Silvia Penide (Arteixo, 1979) regresa a su tierra natal este viernes para poner el broche final al ciclo Por amor ao canto, en una jornada dedicada a la música tradicional gallega, en la que la arteixana hará una oda «diferente» al Día de los Enamorados. El evento se celebrará en la Praza do Balneario a partir de las 17.00 horas.

Primera vez que lleva su proyecto de Naranjas Enteras a su Arteixo natal. ¿Qué prepara para esta vez?

Espero que sea un día muy especial, porque estoy muy ilusionada. Al igual que todos los 14 de febrero desde hace diez años me gusta hacer un concierto distinto en lugares distintos. Un año fue en un estudio de grabación, otro en una librería, otro en el vestíbulo de un hotel, y este año, en mi Arteixo. Es un concierto itinerante en el que la idea es invitar a todo el mundo a disfrutar de este día, tenga pareja o no. Quiero que la gente venga con sus hijos, con sus mascotas, con sus amigos. Es un canto al amor universal. Tener pareja está bien, pero estar solo está genial también. Me gusta tomarme el 14 de febrero con humor, de ahí el proyecto de Naranjas Enteras, que funciona como una terapia para los más ‘tocados’, y como una reafirmación para los que están en su mejor momento.

Y usted, ¿con cuál de los dos grupos se identifica más?

Depende del momento. Pero no me puedo quejar, al menos desde el punto de vista profesional, porque no he parado este último año, sobre todo en el ámbito de la literatura.

¿Tiene algún nuevo proyecto literario para este año?

Estoy ya a punto de publicar un libro para peques y otro para adultos hacia finales de año. El primero, Dónde está Otti, trata sobre la pérdida, y estará orientado a los más pequeños, pero también irá dirigido a un público más adulto. El segundo, El cuidado es medicina, me inspiró a raíz de mi trabajo como auxiliar de enfermería, porque quiero darle valor a este gremio.

¿Cómo fue su incursión en el mundo literario, llegó a él a través de la música?

Podríamos decir que sí, aunque fue un poco de casualidad, como pasa con muchas otras cosas en la vida. Empecé con un libro para niños, que además fue ilustrado por Emilio Urberuaga, el creador de la imagen de Manolito Gafotas. Todo empezó porque un editor estaba en uno de mis conciertos, en el que justo leí algunos de mis textos. Él vio potencial en mí y a raíz de ese momento me sentí con valentía para seguir con más proyectos editoriales, y ahora compagino los dos mundos. Estoy encantada. A veces se agradece dejar la guitarra en casa.

Pero aún así continúa con su gira Mientras dure el aplauso. ¿Cuáles serán las siguientes fechas?

Estoy ultimando conciertos, haré dos o tres más para finalizar la gira este año. Uno será en A Coruña a finales de 2025, y los siguientes se anunciarán más adelante. La gente está acogiendo muy bien el tour, porque además vuelvo con temas que no suelo cantar habitualmente en mis conciertos para celebrar mis 20 años de carrera.

Y de cara el futuro, ¿cómo lo ve, más orientado a la música o a la literatura?

Me veo en ambas facetas. Tengo muchas canciones nuevas, pero como estoy a tope con los libros la música tendrá que esperar a 2026. Espero sacar entonces los temas del cajón y lanzar disco.