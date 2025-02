«Meirás é lugar de todas as memorias, non se pode evitar a Pardo Bazán nin a Franco»

Xulia Santiso dedicou media vida a investigar o legado de Pardo Bazán. Esta historiadora e museóloga espera que a súa investigación, que cuestiona as orixes das Torres, sirva para achegar algo de luz a un pasado aínda rodeado de tebras e contribúa a abrir o foco e abordar a súa resignificación desde unha perspectiva ampla sen esquecer a ningún dos seus protagonistas

O seu achado pode parecer unha anécdota, pero pon en cuestión a orixe do pazo de Meirás.

Si, suscita moitas cuestións, pero tamén o coloca no punto de mira. Os investigadores debemos cuestionalo todo e, no curso da investigación, eu comencei xa tropezando nese primeiro punto, na adxudicación máis antiga, esa lápida a Roi de Mondego. Isto abre moitísimas dúbidas que non fun que de resolver: quen foi Roi de Mondego?, existíu realmente esa fortaleza?... pero polo menos hai unha luz iluminando... Barreiro sempre o cuestionaba todo e ensinounos a facer preguntas e a ir sempre ás fontes primarias.

Neste caso, ao arquivo da familia Pardo Bazán.

Exactamente. Todo isto vén da mesma acta de doazón de 1956, as herdeiras de Pardo Bazán doan a vivenda familiar á Real Academia Galega e danlle todo o que querían que representara a dona Emilia na súa casa da rúa Tabernas. Tamén o arquivo familiar, que é unha parte pouco investigada, o que é unha mágoa, porque Emilia non só escribe, Emilia xestiona, coordina, preside, sempre está metida nalgunha leria e iso engrandece ao personaxe.

Esta investigación tamén é reveladora de todo o que queda por saber sobre a historia de Meirás.

Meirás é produto dunha familia, aínda que estea moi ramificada. Sabemos fidedignamente que leva desde 1630 sendo un morgado, unha propiedade luxosa para quen a posúa. Precisamente a súa importancia demóstrase nas liortas que levan as transmisións; cada vez que pasa dunhas mans a outras hai lea porque é unha propiedade moi boa. O avó de Emilia por exemplo, gaña todos os pleitos porque é o único que é bacharel dos posibles herdeiros, o único estudiado é quen vence na transmisión, e ese é o que quita o escudo de armas da familia….

O «liberal masón», segundo Emilia, non?

«Liberal aforrado de masón» escribe ela, si, si… E despois o pai de Emilia, que dedica toda a súa enerxía a mellorar a granxa como empresa agropecuaria e compra moitísimas leiras do redor e a engrandece dándolle incluso unha capela. E despois chega Emilia e ese engrandecimiento chega á eclosión máxima, porque así está educada e leva toda a vida traballando para demostrar quen é. As Torres carecen de falsa modestia. A súa dona é ambiciosa e quere mostrarse con todo o seu volume e era enorme o volume de Pardo Bazán. E entón fai un castelo, non un pazo, un castelo. O cambio de torres a pazo deuse para adaptar a iconografía a Franco; agora xa non é un castelo medievalizante, agora é un paciño para o señor caudillo. Entón, torres ou pazo?, Pardo Bazán ou Franco? Pois é mágoa pero terán que convivir porque son parte da historia e a historia non se pode negar. Non se pode negar ningunha. Ese edificio creouno unha familia, creouno unha muller que recolle unha enerxía que xa vén do seu avó e do século XVII e é imprescindible que se coñeza….

Vamos, que Emilia si ou si ten que formar parte dese lugar da memoria…

Por suposto, Meirás é o lugar de todas as memorias... en convivencia. Na miña opinión, por suposto e rotudamente. Non é posible evitar a Pardo Bazán en Meirás. Nin a Franco. E ademais non é complicado porque Franco ocupou a á oeste e Emilia a leste. E encher de contido? Por Deus, con todo o contido que xenerou esta muller na súa vida! Emilia dá para encher ese espazo sobradamente. Hai que lembrar ademais que Emilia morre no 1921, e iso tamén ten que quedar claro, que hai xente que pensa que Emilia doou o pazo a Franco.

Ese período intermedio tamén é interesante. Co fillo de Emilia, Jaime Quiroga, organizando reunións políticas nun tempo convulso...

Por suposto, sería interesante investigar quen asistía… Díxome [Carlos] Babío que hai un libro de visitas do pazo de Meirás e ese libro hai que velo…

Si?

É que Babío é o cofre do tesouro! [rí] E cando quere contar algo é impresionante. E sempre quere, é un colaborador marabilloso. Grazas a el, ao seu traballo como documentalista, Meirás está onde está. Axudado despois por un historiador [Manuel Pérez Lorenzo], e ao final mira onde nos levou, a que posiblemente Meirás volva á cidadanía.

Bueno, vostede tamén xogou un papel importante como impulsora da catalogación da biblioteca. Como o lembra?

A min dábame moitísima pena ver ese edificio, saber que o deseñara Emilia, que estaba cheo dela e non poder acceder a el. Sentía unha impotencia casi dolorosa. Sempre que viña alguén amosando verdadeiro interés recomendáballe ir ata aí porque simplemente vendo iso sabes quen era Emilia. Ese era o seu tamaño, a súa dimensión. Sempre tiven ganas de entrar pola porta grande e cando Alonso Montero, presidente da RAG, me dixo, «mira Xulia eu quero levantar o puño en Meirás», pescudei e vin que os donos dos BIC están obrigados a permitir as investigacións razoadas... e que máis investigación razoada que dar conta deses libros? Unha biblioteca debuxa a quen a posúe! Demos moito a lata pero levantamos ese puño en Meirás.

E como foi?

A Xunta pasounos cos avogados da familia Franco. Díxenlle ao avogado que se dona Carmen quería verme eu estaría encantada de ir e díxome que si. E fun a Madrid, aprendín moito de protocolo! [rí]

E como foi o encontro?

Pois atopei a unha señora lectora, extremadamente educada e con ganas de axudar. Díxome que se vía algúns libros que me resultasen interesantes, que llos pedise que os doaba. Non lle importaba. Vese que na súa familia non debía haber moito lector. Pero quixémolo facer ben, facer a listaxe exacta, deixamos un tempo para facer a listaxe e polo medio faleceu e quedámonos sen eles. Pero, na miña opinión, non está mal que queden en Meirás.

Por que?

Se están ben conservados, e teñen que estalo, se se facilita a consulta, é unha maneira de deixar a súa pegada nese lugar decidido por ela. Hai moito patrimonio de Emilia ciscado, por exemplo no Museo de Belas Artes ou no Concello. Está ben que estea alí, amplía a súa presenza. O malo é que non teña casa en Madrid. Emilia tivo un horizonte moi amplo e un campo de acción moi amplo. E en Meirás non só están os seus libros, para iso hai unha comisión que deu recoñecemento a ese feito. Tamén sabemos por certas fotografías nas que Emilia está a pousar na biblioteca baixa diante de andeis enormes cheos de libros. Descubrimos con horror algún deles no corredor da cociña, cheos de xornais antigos, de louza usada, de pelotas de tenis... Mágoa!

Para ser unha figura tan reivindicada, choca que non se defendese con máis contundencia que os seus bens quedasen en Meirás. Foron os memorialistas e o Concello de Sada os que máis pelexaron por iso.

Si, certo, creo que falta un interlocutor válido con respecto a Pardo Bazán; que alguén se posicione con forza. Non só a Real Academia Galega, que cando fixemos a catalogación da biblioteca foi a única institución que nos apoiou en base a esa doazón que a une a Emilia, pero penso que ten que haber unha revisión de Emilia desde moitas facetas, tamén desde o galeguismo.

Iso cre?

Si, por Deus. Habería que considerar a literata, sempre, pero tamén a xestora, a empresaria, gastrónoma, a viaxeira, a muller, a anfitriona, a conectora cultural, colocando a súa pegada no século XIX. Aí é cando aparece o seu sentido absoluto.

De momento, non parece reinar o consenso... É optimista?

Creo que ten que ser. Non pode ser doutra maneira. Ten que existir unha convivencia, unha confraternización, un diálogo. Meirás é un espazo que dá para moito... O bonito sería unha solución baseada no diálogo mediante un padroado, un comité de expertos...

Creouse un, pero non transcenderon avances nin reunións.

Seino, coido que non tivo moito éxito, pero non podo opinar porque a min non me convocaron...

