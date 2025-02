Oleiros ultima el Carnaval con la posible baja del ‘show’ del alcalde

La popular fiesta de Carnaval que organiza cada año el Concello de Oleiros se celebrará este año el 7 de marzo en el pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz. La cita contará con la actuación de la orquesta Os Satélites y con el habitual concurso de disfraces, que repartirá 5.200 en premios. Pero la fiesta podría quedarse, por segundo año consecutivo, sin uno de los atractivos que la hacía única: la actuación del alcalde, Ángel García Seoane.

El regidor, aunque admite tener «ganas», da a entender que no ofrecerá su tradicional parodia de temas políticos de actualidad. Aunque no se muestra rotundo. En declaraciones a Cope Coruña, García Seoane aseguró este lunes. «No tengo mucho humor. No es por ganas, pero no tengo mucho humor».

Los asistentes sí podrán bailar al son de Os Satélites, «la mejor orquesta de Galicia», según García Seoane —que fue músico de orquesta—. El concurso de disfraces tendrá dos categorías: individual o parejas y grupos (hasta 25 personas). En la categoría de grupos habrá un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 1.000, dos terceros de 500 y un accésit de 400. En la individual o de parejas, el primer premio será de 400 euros, el segundo de 300 y habrá dos terceros de 200 y dos accésit de 100. Los interesados pueden inscribirse hasta el día 5 en la sede electrónica o en A Fábrica.