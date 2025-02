Once concellos quedan exentos de pedir permiso a Aena para construir

Los servicios técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) realizaron un estudio en la comarca coruñesa y concluyeron que un total de once municipios no tenían por qué solicitar una autorización previa a este organismo para todas las construcciones que se levantasen en sus territorios por estar afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro. En total son once los concellos que quedan a partir de ahora exentos de solicitar la autorización previa, siempre que las construcciones que vayan a levantar tengan menos de 45 metros de altura. Se trata de: Abegondo, Bergondo, Miño, Oza-Cesuras, Fene, Mugardos, Neda, Pontedeume, San Sadurniño y Valdoviño.

Esta exención supone una buena noticia para estos municipios porque este trámite de solicitud previa suponía una demora en la ejecución de obras y urbanizaciones. Sin embargo los concellos de Culleredo, donde se sitúa el aeropuerto; así como el de Oleiros y el de Cambre, o también A Coruña, sí mantienen esta obligación de pedir el permiso. La prohibición de no construir nada en las zonas de servidumbre aeronáutica al poder ser un obstáculo para la navegación, sin solicitar antes autorización de la Agencia de Seguridad Aérea, con informe favorable, figuraba en un real decreto de 1998, modificado en 2022.

Ahora, tras el estudio técnico de la Aesa, el Gobierno central exime de pedir este informe en estos concellos, siempre que no se trate de construcciones que tengan más de 45 metros de altura. También siguen estando obligados a pedir la autorización en concellos afectados por las servidumbres cuando se trate de focos que puedan atraer aves como balsas de agua, fosas de purines o vertederos (Cerceda), o también plantas solares (no domésticas).

