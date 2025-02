El PSOE propone crear un observatorio de la pobreza

El grupo municipal del PSOE de Oleiros llevará al próximo pleno una propuesta para crear un observatorio de pobreza en el municipio, con una «visión multifactorial» e implicando a «varias concellerías». El partido también cree que deberían participar en este observatorio «todas las asociaciones» que trabajan en los ámbitos sanitario, de empleo, formación, igualdad, etc.

El PSOE considera que ser el Concello con la renta media bruta más alta de Galicia solo se refiere a la de unos pocos vecinos con «buenas nóminas y unos muy altos ingresos» mientras entidades y ONG alertan del incremento de la pobreza entre las familias. El partido contrasta este dato con el salario del alcalde o sus gastos como el reciente viaje a Cuba.

Los socialistas también se refieren en un comunicado a la negociación del alcalde en Madrid esta semana para dar continuidad al paseo de la ría hasta Cambre. Aseguran que el Estado no lo realizó porque el proyecto del dragado no preveía ejecutarlo ni en O Seixo ni en O Paraíso, tan solo se planteaba una senda en esta última zona, con carril bici, y que no pudo ejecutarse porque ya había una similar. Señalan que una de las críticas del regidor, sobre la fuerte pendiente del paseo, no es válida porque el parque As Trece Rosas tiene aún más. Coincide en que es posible «dejar mejor» la zona y ya lo trasladaron a «instancias oportunas».