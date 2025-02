Obradoiro do corpo para mulleres maiores de 60 o día 25

O vindeiro martes 25 de febreiro impartirase no Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo en Os Regos un obradoiro de auto coñecemento do para o coidado da saúde feminina, dirixido a maiores de 60 anos empadroadas en Oleiros. Será ás 19.00 horas.

É unha actividade do programa municipal Coñecerse é vivirse, impartido pola doutora Carol Strate. Este programa desenvolve distintas actividades para mulleres co obxectivo de aumentar o auto coñecemento arredor do propio corpo. Noutras edicións tratáronse temas como a menopausa, o chan pelviano ou a sexualidade.