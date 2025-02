«Queremos que el nudo de transición justa de Meirama nos tenga en cuenta»

Después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abriese este mismo mes de febrero el concurso de transición justa de Meirama, el cual permitirá otorgar hasta 408 MW de capacidad para nuevas instalaciones de energía renovable y almacenamiento, la Asociación Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante el departamento estatal ante su «preocupación» por las posibles consecuencias.

«Nos preocupa que nuestro municipio se convierta en un polo de atracción de industria que no tenga en cuenta la calidad de vida de los vecinos ni del medio ambiente», indica Manuel Ruibal, el vicepresidente de la asociación, que acaba de celebrar una asamblea pública en la que además dieron a conocer la resolución favorable que acaban de recibir en relación a la paralización del parque eólico de As Encrobas, en Cerceda, por no cumplir con todos los requisitos medioambientales.

En esta ocasión, los socios acordaron de manera unánime presentar dicho recurso contra el nudo de transición justa con el apoyo de la Asociación medioambiental Petón do Lobo. Ambas buscan solicitar una medida cautelar de suspensión del concurso público para la concesión de capacidad de acceso de evacuación a la red de energía eléctrica de instalaciones de generación de electricidad de procedencia renovable en el nudo de transición justa de Meirama.

«Para que la ciudadanía disfrute del derecho a un medioambiente acomodado y saludable tiene que haber acceso y legitimización en la participación en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental, queremos que nos tengan en cuenta», asegura Ruibal en representación de la asociación vecinal, que cuenta con representación varios concellos limítrofes.

Los concellos involucrados en el plan

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permanecerá con el plazo de solicitud abierto hasta el día 1 de abril, anunció que el nudo de transición justa de Meirama «contribuirá a impulsar la actividad económica y el empleo en la zona», afectada por el cierre de la central térmica de Meirama. La zona de transición justa de Meirama atañe, además de a Cerceda, a los concellos de A Laracha, Carral, Ordes y Tordoia.

El Ministerio informó que entre los criterios para la adjudicación del concurso, además de «priorizar» aquellos proyectos que minimicen la afección ambiental invirtiendo en actuaciones de economía circular o de mejora de la biodiversidad, se valorarán beneficios socioeconómicos sobre el territorio. Desde el fomento del empleo, «especialmente para trabajadores excedentes de la central», hasta apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales de la localidad, formación para residentes en la zona, desarrollo de autoconsumo e inversiones en la cadena de valor provincial o la participación de inversores locales.