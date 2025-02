“En Pravio hubo un monasterio familiar y fue absorbido por el de Cambre»

¿Los cambreses saben que hubo un monasterio en Pravio?

No, la inmensa mayoría no. Porque, como no hay vestigios arqueológicos ahora mismo visibles, no se sabe, claro. Es todo documental.

¿Cómo supo de su existencia y por qué se decidió a investigar?

Yo soy de Cambre, soy historiador, trabajo en Cambre e intento hacer todos mis trabajos sobre Cambre. Edité el año pasado un libro sobre el monasterio de San Cibrao de Bribes con la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia. También es un gran desconocido. A raíz de ahí vino el estudio sobre el monasterio de Cambre, la iglesia románica, que me va a llevar varios años. Y surgió el estudio sobre Pravio. Al ser en un ámbito geográfico cercano y tener mucho que ver con el de Cambre, decidí investigar lo que hay sobre Pravio.

Y encontró muy pocos documentos y ningún resto material.

No, ningún resto porque nos retrotraemos la siglo IX y, evidentemente, no queda nada. Pravio fue absorbido a finales del siglo X por el de Cambre, que creció mucho por diversas circunstancias históricas, era un monasterio de fundación familiar también, como Pravio, pero creció más, los condes de Traba le dieron muchas donaciones: riquezas, tierras y otros bienes.

¿Qué relevancia pudo tener Pravio en aquellos siglos?

Relevancia relativa. Estamos hablando de finales de la romanización y empieza la Alta Edad Media y en diferentes sitios las familias más poderosas fueron fundando monasterios pequeños. En Pravio se fundó uno: por la situación geográfica, porque seguramente había un castro importante y después de la romanización, un señor importante fundó un monasterio familiar. Repito, pequeño. Igual que en Cambre. Y en Bribes también.

¿Era habitual tanta concentración de monasterios?

No. Hubo muchas fundaciones pequeñas que no se conservaron. Algunas en la zona de Abegondo, Cines. Al final se desarrollaron muy pocos porque los más importantes fueron concentrando el poder sobre los más pequeños.

Y los pequeños decayeron y desaparecieron.

Cambre tuvo la suerte de que sus fundadores lo donaron a Antealtares, Santiago. Y a partir de ahí y con la protección de los condes de Traba, creció mucho y absorbió al que tenía más cerca, que era Pravio. Una absorción territorial, se hizo cargo de los territorios que formaban, no aún parroquias, pero divisiones más o menos coincidentes con las parroquias medievales posteriores.

¿Qué implicaba para una localidad tener un monasterio?

Era una especie de estatus familiar. La familia que fundaba y gestionaba ese monasterio tenía un estatus privilegiado. Eran los señores territoriales. Gestionaban las tierras de alrededor cobrando impuestos o gestionando a sus pobladores. Es el origen de la organización territorial feudal en la Edad Media que deriva de estos primeros monasterios.

¿Cuándo pudo desaparecer físicamente y por qué? ¿Se tiene idea?

No. Tanto el posible monasterio como la iglesia fueron evolucionando tanto territorialmente como el edificio en sí de culto. Ahora mismo la iglesia de Pravio prácticamente no tiene nada que ver con la época románica. Es una construcción, la mayoría, del siglo XVIII. Se reconstruye sobre lo anterior. Las iglesias más rurales, las iniciales, desaparecen por ampliación necesaria al crecer la población por el sistema de foros que da riqueza las parroquias. A veces se conservan restos románicos, otras no.

¿Cómo puede seguir la investigación?

Pues poco más se puede sacar.

¿Quizás excavar?

Sí, pero excavar dónde. No se sabe el punto exacto. La iglesia actual está en San Bartolomé y el monasterio estaba un poco desplazado hacia Fontenla. Es complicado excavar sin referencia exacta, máxime algo tan pequeño como Pravio.

