Luz verde a la urbanización de A Cañota de Sada tras cinco años de trámites

Tras casi cinco años de trámites, el Ayuntamiento de Sada someterá este jueves a debate en pleno la aprobación definitiva del primer Plan Especial de Reforma Interior (PERI) realizado al amparo del plan general aprobado en 2017. Se trata de un desarrollo urbanístico en el núcleo de A Cañota que permitirá construir 16 viviendas con licencia directa y que abre la puerta, además, a la ejecución de otras treinta en parcelas libres.

Ámbito de la urbanización de A Cañota, en Sada. | LOC

El ámbito abarca en total una superficie de 108.403 metros cuadrados entre las parroquias de Meirás y Mosteirón. Los promotores de este PERI delimitan una actuación integral en dos polígonos de suelo de núcleo rural que suman 22.420 metros cuadrados con una edificabilidad de 0,35 metros cuadrados por metro cuadrado. Las viviendas previstas serán aisladas o adosadas y la altura máxima permitida será de bajo, una planta y bajo cubierta.

El proyecto llega a pleno con los informes sectoriales favorables y el visto bueno del arquitecto y la secretaria municipal, por lo que, salvo sorpresa, será aprobado por la Corporación. Este desarrollo permitirá mejorar los servicios, equipamientos y comunicaciones del núcleo de A Cañota, formado en la actualidad por unas treinta viviendas unifamiliares.

El plan prevé un área de juegos de 576 metros cuadrados, un jardín y una parcela de 785 metros cuadrados para un equipamiento aún por definir. Los promotores proyectan un nuevo viario y la mejora de los existentes. En la calle principal de A Cañota-Esperela proponen una calzada de seis metros con una acera de dos y un carril mixto peatonal y ciclista.

La urbanización permitirá además solventar ciertos problemas en la red de saneamiento, en concreto, en dos calles que terminan en un fondo de saco, que se mejorará mediante la construcción de un colector a través del viario de nueva creación. El PERI proyecta además habilitar 79 plazas de aparcamiento, 47 de ellas de titularidad pública.

Este plan especial fue aprobado inicialmente por el Concello de Sada en verano de 2022. La Xunta eximió a este desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental estratégica al entender que «no produciría efectos significativos en el medio ambiente». El Instituto de Estudos do Territorio concluyó que la actuación no solo no presentaría una incidencia paisajística negativa sino que contribuiría a «corregir parte de las carencias urbanísticas del núcleo»: «Puede suponer una mejora en el paisaje urbano al dotarlo de una imagen más acabada y homogénea», recogía el organismo autónomo en su informe.

