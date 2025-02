«Cando sacamos os coches dos garaxes había vinte centímetros de auga»

«Ás seis da tarde baixei e xa entraba a auga nos garaxes e a presidenta da comunidade avisou aos bombeiros e viñeron achicar», explicou onte un residente dun dos edificios situados á beira da lagoa de Mera en Oleiros, que se desbordou na tardiña do pasado luns coincidindo as continuas chuvias coa marea alta. Estes dous factores xuntos causaron que non só garaxes de edificios se anegasen senón tamén xardíns de vivendas unifamiliares, o aparcamento e o parque infantil detrás da Casa do Mar, que tamén quedou rodeada de auga. Parte da zona verde e o pavillón da Lagoa tamén se encheron de auga. Onte pola mañá aínda eran visibles os restos da inundación.

Horta inundada aínda, preto da lagoa de Mera / Casteleiro/Roller Agencia

Unha das comunidades de propietarios encargou a unha empresa de limpeza que limpase o garaxe comunitario, que quedou con auga e barro despois de ser achicado por Emerxencias o día anterior. A maior parte dos vehículos dos propietarios aínda estaban fóra para evitar danos. «Cando sacamos os coches fóra, xa había uns vinte centímetros de alto de agua», engadiu un veciño.

«Non é a primeira vez que vimos, pero facía moito que non pasaba. Todo isto é zona inundable, e hai anos a auga inundaba totalmente o garaxe, ata arriba. Pero puxeron as bombas e agora é raro. Pero como choveu tanto e a lagoa estaba chea, e cando foi a marea alta, a lagoa non puido desaugar», explicou un dos operarios que onte facían a limpeza nun garaxe.

Muller, onte limpando e sacando auga aínda do garaxe dun edificio en Mera / Casteleiro/Roller Agencia

Detrás deste edificio, na rúa da Braña, unha vivenda tiña aínda onte pola mañá toda unha esquina inundada de auga, «unha cuarta de alto», sinalou unha veciña.

«Eu levo aquí corenta anos e nunca vin nada igual, foi tremendo. Baixaba a uga por esta rúa e parecía un río. Chegaba a auga ata a ventá case», sinalou Gelines, unha das residentes, mentres falaba do acontecido con outra veciña e coa panadeira que estaba de reparto.

Arredor do parque infantil e o aparcamento detrás da Casa do Mar aínda se podían ver onte restos de barro, area e follas.

