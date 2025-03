Agrede a dos policías y un guardia civil que acuden por un aviso de maltrato en O Temple

Un vecino de O Temple ha sido condenado por delito de atentado y tres delitos leves de lesiones por agredir a dos agentes de la Policía Local de Cambre y a uno de la Guardia Civil, que acudieron a su domicilio alertados por los vecinos de un posible caso de violencia de género. La Audiencia Provincial ha desestimado un recurso de apelación presentado contra la sentencia de instancia, del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña, que condenó al hombre, con antecedentes penales, a seis meses de prisión con inhabilitación para sufragio pasivo, a un mes de multa con cuota diaria de seis euros y a una indemnización de 200 euros a cada uno de los agentes lesionados por los días que tardaron en curar, además de a abonar al Sergas la cantidad que se acredite por los gastos de asistencia. Se aplica la atenuante de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas, detalla la sentencia.

Los dos agentes de la Policía Local cambresa acudieron al domicilio del ahora condenado por una llamada de vecinos que avisaban de un altercado por un posible caso de maltrato a su mujer. A su llegada, cuando los policías se encontraban junto al portalón de entrada, el hombre mostró «un comportamiento agresivo» con ellos, les lanzó un vaso de cristal y una lata de cerveza vacía y desobedeció las instrucciones de los agentes de que saliera del domicilio y de que sujetara a los perros que se encontraban sueltos en la finca. Después se acercó a los agentes, «persistiendo en su comportamiento agresivo y encarándose con ellos, llegando a sacar el brazo por el portalón de acceso y a golpear en la cara a una agente de Policía Local», relata el fallo. En ese momento, lo agarraron los demás agentes y se inició un forcejeo para proceder a la detención en el que resultó lesionado el guardia civil. El acusado se mostró «muy agresivo» y se resistió «violentamente»: propinó varias patadas al ser introducido en el coche policial que alcanzaron al otro policía local. Finalmente, «se golpeó la cabeza contra la ventanilla trasera derecha en varias ocasiones», describe la sentencia.

El recurso que ahora desestima la Audiencia pretendía «una especie de abstracta enmienda al texto judicial condenatorio hasta solicitar la reforma del sentido del fallo» para que los hechos se calificasen como delito de resistencia —en lugar de atentado— y lesiones. El fallo se acoge al «fiable testimonio» de los agentes y un vigilante de seguridad y a los partes médicos y dicta que se trató de atentado y no resistencia. El autor «sabe perfectamente la condición pública de policías y guardias civiles, no constan circunstancias indicativas de motivaciones ajenas a la función pública y [...] no reduce su comportamiento a la pasividad, la simple rebeldía o la oposición física, sino que traduce en la práctica el empleo repetido de medios agresivos materiales, golpea directamente a la agente y presenta una resistencia muy violenta», dicta.