El Estado evita comprometer fondos para la obra del río Maior en Sada

El Ministerio para la Transición Ecológica evita comprometer fondos para la obra de renaturalización del río Maior, una actuación impulsada por Augas de Galicia para paliar las inundaciones en el centro de Sada. El alcalde, Benito Portela, demandó este lunes nuevamente apoyo a la Delegación del Gobierno tras mantener en el último año dos reuniones con sus representantes que se zanjaron sin respuesta, más allá del compromiso de trasladar la petición del Concello al Ministerio para la Transición Ecológica.

A consulta de este diario, Benito Portela, explicó que la situación sigue en el mismo punto, aunque se muestra convencido de que finalmente el Estado apoyará económicamente una obra «crucial» para Sada que cumple los objetivos de transición verde que promueven desde el Gobierno central.

El Concello de Sada dispone ya de una propuesta de convenio de la Xunta para ejecutar esta actuación. En virtud de este acuerdo, Augas de Galicia financiará el 50% de los trabajos, presupuestados en 7.102.699 euros. La mitad restante, 3,5 millones, tendrá que financiarla el Concello de Sada, dado que de momento, ni Estado ni Diputación comprometen fondos para la obra.

El convenio extiende su vigencia desde el presente ejercicio hasta 2028. El Concello de Sada espera poder licitar ya este año la obra y ha retenido ya el crédito necesario para esta anualidad (179.880 euros) con la esperanza de poder rebajar el montante fijado para los años restantes con ayudas estatales.

La Xunta, que prevé cofinanciar los trabajos en un 60% a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, detalla en su borrador de convenio que la actuación pretende mejorar la capacidad de drenaje de la desembocadura del río Maior con la reapertura del tramo final y la creación de canales de alivio. La obra, explica, «supondrá la reordenación del tráfico rodado en todo el centro de Sada, creando nuevos carriles de acceso y diseñando calzadas compartidas». El proyecto incluye además «nuevas zonas de esparcimiento y ajardinadas».

El plan autonómico está redactado, aunque todavía están pendientes de definir algunos aspectos de la urbanización final. Entre las obligaciones que asume el Concello en virtud del convenio, que todavía tiene que ser ratificado por el pleno, están las de poner a disposición de Augas de Galicia los terrenos necesarios. Con este fin, el pleno de Sada aprobó la cesión de dos tramos de carreteras provinciales. En la sesión, a la que no asistió la concejala del PSOE, todos los partidos expresaron su apoyo a la obra, aunque PP y UPSA insistieron en pedir que previamente se adopten medidas para minimizar los «inconvenientes» que puede generar esa obra.

El PP condiciona su apoyo al proyecto a la realización de un simulacro

El grupo municipal del PP de Sada ha emitido un comunicado en el que expresa su apoyo al proyecto para destapar el último tramo del río Maior, pero con una condición, la realización de un simulacro para «visualizar y evaluar el impacto urbanístico y social de la actuación».

«Es un proyecto de Augas de Galicia, un organismo dirigido en estos momentos por el PP, y creemos que puede funcionar», sostiene su portavoz, Esperanza Arias, que, pese a su confianza en Augas, deja claro que no apoyarán la obra «sin un simulacro que deje ver si tiene algún problema grave o gravísimo»: «Estamos casi seguros de que no lo tendrá, pero si no se hace no habrá aprobación por el pleno de convenio», advierte la formación.

El PP recuerda que el pleno acordó en febrero de 2022 la realización de este simulacro y no da por buenas las explicaciones del alcalde, Benito Portela, sobre los supuestos problemas para llevarlo a cabo. «Si la simulación la consideran complicada, imagínense la realidad», replican los populares, que no consideran suficiente el estudio de tráfico que avala la actuación.

La realización de este simulacro ha sido reclamada también en varias ocasiones por Unidos por Sada y todo apunta a que se erigirá como el principal escollo para la aprobación del proyecto y del convenio con la Xunta. El Gobierno local ha apelado en varias ocasiones a un estudio de tráfico realizado por una consultora que avala la viabilidad de la actuación.