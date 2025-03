Oleiros unirase a concellos da AP-9 para esixir a súa gratuidade

O alcalde de Oleiros anunciou que o vindeiro 7 de marzo reunirase coa alcadesa de Santiago e outros dirixentes de municipios da provincia da Coruña para solicitar conxuntamente ao Goberno do Estado a eliminación das peaxes da autopista AP-9, «unhas das máis altas do Estado». Un movemento similar xa se puso en marcha hai un tempo entre concellos da provincia de Pontevedra.

O grupo municipal do PSOE, ante estse anuncio, esixe «coherencia» ao Gobierno local porque no orzamento de 2025 conserva a bonificación do 95% no IBI (Imposto de Bens Inmobles) para a AP-9, e supón 60.934 euros que se deixan de ingresar.