Santaia organiza o 8 de marzo o Enterro do Entroido

A Asociación de Veciños Santaia de Oleiros festexará o sábado 8 de marzo a súa tradicional Festa de Entroido a partir das 17.00 horas, cun Enterro, animación e festa infantil, ademais de degustación de doces e un baile para todos os públicos con DJ Ayman Prosound.

O acto comezará co Enterro do Entroido. Haberá un pasarrúas desde a praza do Muíño ata o peirao de Santa Cruz, onde se queimará o meco, en compañía do Grupo de Baile e Gaitas Santaia. Unha hora despois comezará a festa infantil no centro cívico de Santa Cruz e despois haberá baile de disfraces. Haberá rifa de agasallos e a paxeta do Entroido.