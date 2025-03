O BNG propón dar o Meléndez de Texeda ás adegueiras

O BNG de Betanzos proporá na comisión de honras dedicar o premio Úrsula Meléndez de Texeda ás mulleres que mantiveron abertas as bodegas do viño do país, «un lugar onde a música popular foi e aínda é espallada e conservada», apuntan.

Propón tamén nomear os parques infantís con autores e autoras de literatura infantil e darlle o nome de Carlos Arévalo ao edificio do clube náutico.