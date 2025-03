Pilar Souto: “Yo ya era sindicalista en las monjas, es un germen que nació conmigo”

Pilar Souto (Arteixo, 1961) recibió este viernes la Distinción Muller Traballadora por su labor en la UGT durante casi 40 años. Afincada actualmente en Miño, la exalcaldesa de Arteixo asegura que continúa afiliada al PSOE pero «desde la distancia» después de apartarse definitivamente de la política en 2014. «El sindicalismo es lo que más me llena, por eso siempre he estado de la parte de los trabajadores, ya fuese dentro o fuera de la política», argumenta Souto.

¿Cómo recibe este reconocimiento del sindicato?

Con sorpresa y mucha gratitud. A mí la UGT me enseñó todo, y le dio valor a todo lo que yo creía. Me enseñaron a llevar a cabo todas mis inquietudes. Y me siento orgullosa de recibir esta distinción celebrando el 8-M, porque los reconocimientos a las mujeres son necesarios. Yo no me lo merezco más que el resto de mis compañeras, pero me siento orgullosa de poder darles visibilidad. No llegan los días del año para agradecer su labor y su trabajo.

¿Cuánto tiempo lleva vinculada al sindicato?

Afiliada desde 1986. Yo venía con mi niño mayor, que tenía tres años, y con el pequeño siendo aún un bebé. Teníamos un despachito pequeño por aquel entonces en los que las mujeres de la UGT traíamos nuestras cosas y debatíamos sobre diversos asuntos. Ya éramos conscientes entonces de la gran ayuda que nos aportaba el sindicato. Y a día de hoy pasa lo mismo.

¿Cómo recuerda esos inicios?

Fueron tiempos muy importantes, sobre todo para las mujeres, porque era una época en la que sufríamos una gran explotación en diversos sectores. Afortunadamente hemos avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Estar involucrada en labores sindicales te hace darte cuenta de muchas cosas y percibes cosas en las que ni siquiera habías reparado. Demandábamos cosas muy básicas, como pagar por las horas extra o mínimos para poder conciliar en casa.

Y en su caso, ¿le tocaba de cerca?

Desde luego. Todas empezamos así, porque parece que hasta que no tienes un problema, esto no forma parte de tu vida. Pero me doy cuenta que yo ya era sindicalista en las monjas. Solía ser la líder cuando veía alguna injusticia. Es un germen que nació conmigo. Pero sin duda mi experiencia en el mundo laboral fue el inicio de todo. Empecé a trabajar con 15 años y tardaron un año en asegurarme. Cuando la empresa en la que trabajé once años cerró sin previo aviso, ahí empezó el verdadero conflicto, y mis compañeras y yo decidimos formar parte de UGT desde entonces.

Ahora jubilada, ¿echa de menos su labor como sindicalista?

Sí, porque mi vocación siempre ha sido el servicio público. Aportar algo, aunque sea un granito de arena a una persona es la mejor sensación que se puede tener. Es lo que me ha llenado siempre.

¿Y como política?

Siempre me he identificado muchísimo más con el sindicalismo que con la política, que es otra rama importante para poder servir al ciudadano, pero no es lo mismo. Ser político no es tan gratificante, al menos para mí. Adía de hoy mantengo mucho contacto con trabajadores de la Diputación y del Ayuntamiento de Arteixo, porque para mí sus reivindicaciones eran algo que no podía pasar por alto. Cuando estás en un puesto de poder está claro que no puedes aceptar todo, pero es cuestión de negociar. Me encantaba bajar a tomar el café y que fueran los propios trabajadores los que me llamasen. Sin desmerecer a la clase política, porque he tenido a grandes compañeros, siempre he estado más a gusto con los trabajadores, porque yo siempre he sido uno de ellos.

¿Continúa ligada al partido de alguna forma?

Sigo afiliada al PSOE de Miño, donde vivo actualmente. Tengo unos compañeros en Miño maravillosos. El alcalde es un político honesto, de la gente, por eso sigo ligada, aunque no participo activamente. Desde que me fui de Arteixo me mantuve al margen, después volví a la UGT, porque es lo que me llena, y además duermo mejor por las noches, que es lo importante.