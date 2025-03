El juez anula el decreto con el que Oleiros reclamó 18.594 euros al PSOE

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de A Coruña ha dado la razón al grupo municipal del PSOE de Oleiros en su demanda contra el Ayuntamiento y ha anulado un decreto de Alcaldía por el que reclamaba al partido devolver 18.594 euros en concepto de dietas percibidas del Concello durante la pasada legislatura (2019-2023) al considerar que no había justificado debidamente el destino de ese dinero. El Ejecutivo local, además, tiene sin abonar las asignaciones que les corresponden a este grupo desde el inicio de la actual legislatura, hace casi dos años.

El juicio por esta denuncia de los socialistas se celebró el pasado 25 de febrero y ya se emitió la sentencia, en la que el juez anula el decreto de Alcaldía dictado por la primera teniente de alcalde en octubre de 2023, por el que se reclamó la devolución de los 18.594 euros correspondientes a las dietas a las que tienen derecho todos los grupos políticos por realizar su labor de oposición y fiscalización. Esta asignación a los grupos se incluye cada año en los presupuestos municipales, una cantidad fija para cada uno.

El juzgado aceptó en su sentencia el primer argumento de los socialistas: que el reintegro había que dirigirlo al anterior grupo del PSOE y no al actual, porque el actual no puede justificar una asignación que no percibió.

El magistrado también da la razón al partido respecto a que el Concello de Oleiros resolvió este reintegro con «una total ausencia de procedimiento administrativo» porque no hubo acuerdo de incoación del procedimiento administrativo «ni trámite de audiencia» por parte del Concello, por lo tanto el Decreto reclamando al PSOE que devuelva el dinero ya «sería nula» por prescindir «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Pero además el juez considera que el decreto también es nulo de pleno derecho por haber sido dictado por un órgano «manifiestamente incompetente», porque si es el pleno quien aprueba el presupuesto y por lo tanto las asignaciones a los partidos que figuran en él, también debe ser el pleno el competente para acordar que se devuelva el dinero, en lugar de la Alcaldía.

El juez además condena al Concello oleirense a abonar las costas judiciales de este proceso. La sentencia es firme y no cabe recurso de apelación.

El Ejecutivo local denunció hace unos días que el PSOE era el «único partido que no justificó debidamente» sus subvenciones presentando la documentación acreditativa del destino de los fondos y por eso había dejado de transferirle las dietas desde el inicio de esta legislatura.

El PSOE por su parte denunció que el Concello llevaba casi dos años sin pagarle la asignación a la que tenía derecho para realizar su actividad política. Alertó también de que el alcalde «faltaba a la verdad» cuando decía que estaban sin justificar las asignaciones de la pasada legislatura (2019-2023), y que el objetivo era tratar de «asfixiarles económicamente».

