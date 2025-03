Dimite la concejala de Alternativa de Carral Susana Guimarey: "Me aparto por ética y por salud"

Tras casi seis meses de baja, la concejala de Alternativa Susana Guimarey, otrora mano derecha del alcalde de Carral, ha presentado su renuncia al acta y su baja del partido. "Por ética y salud, me aparto y vuelvo a mi trabajo", explica a consulta de este diario.

La edil y su compañera de filas Mercedes Caridad se encuentran de baja desde el cese de su compañero Francisco Bello. Ahora, da un paso atrás de forma definitiva, entre críticas al partido que contribuyó a fundar en Carral: "No quiero formar parte de un gobierno en el que ya no confío y que ha dejado de escuchar a los vecinos", sostiene y añade con amargura: "No quiero desprestigiar a mis compañeros, ya lo hacen ellos solos, llegaron a mofarse de mi baja"

Su renuncia da un poco de oxígeno a Alternativa, que desde hace meses gobierna con solo 4 de los13 ediles del plenario. La formación recuperará un edil, pero seguirá en minoría, dado que Mercedes Caridad continúa de baja médica.