El Gobierno local propondrá al pleno exigirle al PSOE 18.500 euros en dietas

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cuestionó este lunes en una radio local la sentencia que da la razón al grupo municipal del PSOE y anula el decreto de Alcaldía por el que reclamaba al partido devolver 18.594 euros en concepto de dietas percibidas del Concello durante la pasada legislatura (2019-2023).

Seoane cuestiona alguno de los argumentos del juzgado, como el de que esta petición de reintegro había que dirigirlo al anterior grupo del PSOE y no al actual, porque el actual no puede justificar una asignación que no percibió. «Es una subvención regulada que se da a los partidos para su funcionamiento», replica el regidor, que sí se muestra dispuesto a enmendar otro de los errores procedimentales detectados por la Justicia, en concreto, el de que la reclamación parta de Alcaldía y no del pleno.

«Tienen que devolvernos el dinero y, en atención a la sentencia, llevaremos a pleno el asunto para reclamar estos 18.000 euros. Sí que los podemos reclamar, pero no fue el órgano competente», argumentó Seoane, que insistió en que los socialistas no habían justificado debidamente el destino de esos fondos.

El juzgado apreció también otros defectos en la tramitación. como que no se abriese el correspondiente trámite de audiencia.