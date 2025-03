El PXOM de Oza-Cesuras prevé un único núcleo urbano y un máximo de 2.381 nuevas viviendas

El Concello de Oza-Cesuras elevará a pleno mañana la aprobación inicial del plan general que unificará el urbanismo de este municipio que se fusionó hace ya más de diez años y que camina aún dos velocidades: el territorio del extinto ayuntamiento de Oza se rige por un plan general de 2001 que no está adaptado a la ley de suelo y el de Cesuras, por unas normas subsidiarias aprobadas en 1978 y revisadas en 1997, aún más obsoletas.

El documento urbanístico que se debatirá este miércoles en pleno apela a la necesidad de «fomentar la fuerza de la fusión» y «potenciar el crecimiento cara» al norte, en Oza, dada la proximidad al nodo Betanzos-A Coruña». El equipo redactor argumenta que, tras la fusión, se ha producido una «evidente concentración de la población en esta zona, dada la proximidad con Betanzos», por lo que plantea potenciar la centralidad de Oza como núcleo urbano único «en detrimento de Cesuras».

El Concello fija en el plan general un máximo de 2.381 nuevas viviendas en un horizonte de 20 años, aunque admite que es improbable que se ejecuten dada la dinámica de los últimos años, en los que el municipio ha perdido población, pasando de 5.814 habitantes en 2011 a 5.101. Pese a ello, aguarda que el PXOM suponga un revulsivo y apela además al «resurgimiento paulatino de la economía», que espera, anime a trabajadores de la comarca a residir en Oza-Cesuras «por una cuestión de mejor relación calidad-precio en la vivienda».

El borrador del plan general prevé 727 nuevas viviendas en el suelo urbano consolidado de Oza, a las que suma otras 109 de cuatro ámbitos de suelo urbano no consolidado– (SUNC-01 (de 3,7 hectáreas), SUNC-02 (de 0,45), SUNC-03 (de 0,41) y SUNC-04 (de 2,18)–. Delimita además un sector de suelo urbanizable en las proximidades de Oza “para rematar la trama urbana existente” con una capacidad máxima de 48 de viviendas. En total, solo en el núcleo urbano de Oza — que abarcaría los lugares de Castiñeiro, Fraís, A Penexa, O Salto, O Ferrador, O Loureiro, Marazoi, Vilanova, Tablas y Lois— prevé un máximo de 884 viviendas.

Los redactores admiten que se trata de una previsión muy optimista y estiman que, total de las viviendas previstas, llegarán a materializarse «como mucho» el 70%». En concreto, 585, 30 al año (en la actualidad, el parque inmobiliario de Oza-Cesuras está compuesto por 3.445 viviendas).

El PXOM delimita 309 núcleos rurales y plantean un máximo de 1.497 viviendas nuevas en suelo de núcleo rural a lo largo de los próximos 20 años, aunque a renglón seguido admiten que la dinámica edificatoria «no debería superar el 60% de las previsiones»: 898 viviendas, 45 al año.

Polígonos industriales

El plan general mantiene los polígonos industriales recogidos en el PXOM de Oza dos Ríos, el de A Boquela y el sector de suelo rústico de Mondoi recalificado en 2012 con vistas a la implantación del centro logístico de Coca-Cola. El Concello prevé “revisar la delimitación de este sector (SUB-02) de 35,4 hectáreas a 34,4. El de A Boquela (SUB-02) mantiene la superficie de 42,92 hectáreas. El plan parcial de este ámbito ubicado en Rodeiro se aprobó en 2006 y en la actualidad solo está ocupado por una nave.

El Concello reconoce que la cercanía de los parques empresariales de Betanzos y Curtis «menguan las posibilidades de crecimiento industrial del municipio», aunque apuesta por mantener estos sectores «toda vez que cuentan con aprobación definitiva y y derechos adquiridos».

El documento ve suficiente la red de agua y saneamiento para atender el crecimiento y ve suficientes las áreas verdes y equipamientos existentes, aunque reserva suelo para la posible ampliación del pabellón de Os Loureiros.

El BNG tacha la propuesta de «utópica»

El BNG de Oza-Cesuras tacha de «utópicas» las previsiones y acusa al Ejecutivo de «vivir en una realidad paralela». Su portavoz, Estefanía Busto, critica la elevada previsión de nueva vivienda que, advierte, supondría un aumento del 70% con respecto a la actual, lo que contradice los datos demográficos que recoge el propio documento. La formación lamenta que no se reserve apenas suelo para nuevos equipamientos «a pesar de que Oza-Cesuras no presta servicios obligatorios para concellos de más de 5.000 habitantes» y acusa al Ejecutivo de mantener las previsiones de crecimiento industrial «para no admitir que todas las promesas previas a la fusión fueron una gran mentira».