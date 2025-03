Betanzos rendirá homenaxe a Dolores Vázquez co premio Úrsula Meléndez de Texeda

O Concello de Betanzos entregará o vindeiro día 23 deste mes de marzo o XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda á betanceira Dolores Vázquez Mosquera. O acordo aprobouno este martes a Comisión Municipal de Nomenclátor, na que a proposta do grupo municipal socialista se deu luz verde por unanimidade --cos votos de PSOE, PP, BNG e non adscritos-- a outorgar a Dolores Vázquez este recoñecemento co que o Concello pon cada ano en valor a figura da muller dentro dos actos conmemorativos do 8 de marzo.

O Consistorio expón nun comunicado que "Dolores Vázquez sufriu a finais da década dos 90 unha complicada situación persoal cun proceso xudicial inxusto", dentro do caso de Rocío Wanninkhof, que acabou "cun ingreso en prisión que durou 17 meses ata que se demostrou a súa inocencia". Engade o Concello que foi "un xuicio mediático, paralelo, que acabou por destrozarlle a súa vida".

Tras aquel episodio, que marcou a súa vida, Dolores Vázquez regresou anos máis tarde ao seu Betanzos natal, ciudade na que reside. O Concello resalta que Betanzos "dende o primeiro momento abriulle a súas portas, como unha veciña máis, en palabras la propia Dolores Vázquez".

A alcaldesa de Betanzos, María Barral, declarou que agora o Concello "rendirlle un pequeño homenaxe e resarcila, en parte, porque nunca será suficiente, do que sufriu esta muller e do trato que recibiu pola sociedade naquel momento, que fixo que tivese que padecer unha sitaución e un trato inxusto que, pasados os anos, creemos ten que servir para reflexionar a moita xente”.

A rexedora indicou que "ninguén vai devolverlle a Dolores Vázquez nin as penurias que tivo que pasar nin todo o que evidentemente perdeu" pero dixo estar segura de que “polo menos este premio sirva para que recoñecer o inxusto que a sociedade foi con ela, aínda que sexa de maneira simbólica e que axude a reparar o dano sufrido transmitindo tamén a mensaxe de que a sociedade non pode nin debe ir para atrás na conquista de dereitos e liberdades”.

Barral indicou que as administracións locais deben “ser referentes á hora de seguir avogando por unha sociedade máis xusta e respectuosa co que cada quen é e o que cada quen sente”.

Engade a primeira edil que "a pesar de terse demostrado a súa inocencia, Dolores Vázquez aínda non ten recibido, a día de hoxe, ningunha indemnización polo perxuízo ocasionado".