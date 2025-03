Concerto da Escola Municipal de Música o 16 de marzo no auditorio de Mera

O próximo domingo 16 de marzo ás 18.00 horas a Escola Municipal de Música ofrecerá un concerto no auditorio Gabriel García Márquez de Mera xunto co coro La Tremenda Tremolina e a soprano Alba López Trillo. Trátase dunha adaptación escénica realizada por Malú Balado sobre a reinterpratación que Johan Inger realizou da ópera Carmen de Bizet no ano 2015 para a Compañía Nacional de Danza.