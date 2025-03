Noelia Gómez: «Para ser Guardia Civil no hace falta ser un armario, hace falta carácter»

Noelia Gómez López creció viendo a su padre «ayudar a los demás» como teniente del Servicio Aéreo de la Guardia Civil en Galicia. «Siempre admiré mucho su trabajo y su labor», admite la joven arteixana de 27 años, que decidió seguir los pasos de su padre y opositar para guardia civil, animada también por su hermano, que tomó el mismo camino poco antes que ella. Y así, en tan solo un año, la arteixana se sumó a los dos hombres de su familia y después de superar todas las pruebas al Cuerpo, consiguió realizar sus primeras prácticas en su Arteixo natal, donde ahora ejerce como guardia de Seguridad Ciudadana en prácticas desde el mes de octubre, gracias a su buen expediente académico.

Ella fue una de las 731 mujeres que se incorporaron al Cuerpo en la última promoción de la Academia de Baeza, que batió un «récord histórico», tal y como señaló recientemente la institución, que indicó que esta cifra supone la mayor participación femenina en la historia de la Guardia Civil, con un 31% de mujeres. «Muchas antes rompieron barreras y estigmas, y gracias a ellas, cada vez somos más», dice la arteixana, que también reconoce que todavía queda un largo camino.

«Ahora mismo soy la única mujer, junto a otra que trabaja en administración», asegura la agente, que señala que para ser Guardia Civil «no hace falta ser un armario de dos metros de alto por dos de ancho, hace falta carácter». El mismo que sacó ella cuando decidió aparcar su otra carrera profesional en el ámbito del deporte para apostar por su verdadera vocación. «Mi hermano pequeño opositó algo antes que yo, y ahí me dije a mí misma: ‘¿Qué haces aquí, si lo que te gusta es el Cuerpo?’».

Y dicho y hecho. Noelia Gómez, que estudió anteriormente INEF en Oleiros y realizó un máster de profesorado en Alicante, regresó a su casa para ejercer de guardia civil en prácticas. «Estoy encantada», señala la joven, que dice que está aprendiendo mucho de su experiencia en Arteixo después de pasar por la academia de Baeza, donde fue la entrenadora del equipo de fútbol femenino, ya que necesitaban a una mujer especializada en Ciencias del Deporte, por lo que no dudó en ocupar el puesto vacante.

140 víctimas de violencia de género en Arteixo

Ahora, en Arteixo, Noelia Gómez cuenta que muchos vecinos se sorprenden al verla con el uniforme y reconoce que no es lo mismo observar la localidad desde el cuartel de la Guardia Civil. La agente está especialmente sorprendida por el alto porcentaje de mujeres que atienden con denuncias por violencia de género. «Solo aquí tenemos registradas unas 140 víctimas actualmente», indica. En este sentido, la arteixana cree que muchas se sienten más cómodas al hablar con otras mujeres, pero le resulta «muy alarmante y revelador» el hecho de que realicen una media de diez contravigilancias a vecinas por este motivo.

Y, aunque la joven todavía no tiene claro en qué ámbito quiere especializarse, lo que más le llama por el momento es el cargo de Policía Judicial, un puesto que le permitiría involucrarse en investigaciones por homicidios, hurtos y todo tipo de delitos. «No me importaría irme a otros países y conocer otras formas de trabajar», dice la arteixana, que precisamente por eso decidió presentarse a un programa de formación conjunta de la Guardia Civil portuguesa, en el que participarán en el mes de abril. Noelia Gómez fue una de las diez agentes españolas seleccionadas para el curso, en el que aprovechará la ocasión para conocer el proceder de efectivos portugueses, italianos y franceses. «El primer consejo que me dio mi padre desde que empecé a trabajar en el Cuerpo fue que aprendiese lo máximo posible de todos, y eso es lo que intento», concluye.