“Oleiros es ideal para fotografía de aves y naturaleza”

Iria Seoane es una oleirense de 24 años que estudia Educación Infantil y que desde 2019 también es fotógrafa freelance. Ayer inauguró una exposición en el centro cultural A Fábrica de Perillo, su primera muestra, lo que supone para ella «un sueño cumplido». Expone una colección de más de cuarenta fotografías de aves que ha observado sin salir del término municipal de Oleiros, realizadas con su inseparable Nikon. Imágenes que pueden comprarse o simplemente contemplar desde este miércoles hasta el próximo 26 de marzo en horario de 9.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.30 horas, los sábados de 10.00 a 13.30 horas.

¿Quiere dedicarse a la educación o a la fotografía?

Yo soy profe de Infantil, bueno, me queda poco para terminar, hice las prácticas en el colegio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz y realicé un proyecto sobre aves en Oleiros. A los niños más pequeños les gustó muchísimo y además aprendieron muy rápido los nombres de las aves. Incluso completamos esto con la elaboración de casas nido. Ahí me surgió la idea de montar esta exposición fotográfica.

Su primera exposición.

Sí. La verdad es que es un sueño cumplido y estoy muy agradecida al Concello por darme esta oportunidad. Creo que Oleiros es uno de los mejores concellos para realizar fotografía de naturaleza y de aves. Tiene ría, mar y bosque, y todo está muy cuidado. Solo con pasear por aquí descubres que Oleiros es más que un concello con chalés y hay muchos más animales de lo que parece. Aves, insectos, distintos tipos de mamíferos como erizos o comadrejas...

En Oleiros hay mucha afición a la ornitología, muchos observadores de aves.

Claro, es que es un sitio ideal para eso. A mí la idea de hacer este proyecto me surgió hace tres años, de ir caminando con mi madre por distintas zonas y ver qué cantidad de pájaros existen si te fijas.

¿Dónde ha tomado las imágenes?

Principalmente en la zona de la laguna de Mera, es de donde hay más fotografías. También de la ría de O Burgo, del Bosque de Os Veciños en Liáns, del bosque de Xaz y también de un pequeño bosque que hay detrás de la piscina de Rialta. No hace falta ir fuera a ver y fotografiar aves, porque en Oleiros existe una gran diversidad.

¿Cuántos tipos se pueden ver en la exposición?

Para la muestra en Perillo he expuesto algo más de cuarenta imágenes de veinte o 25 especies, por un tema de espacio. Pero tengo unas 47 especies fotografiadas para este proyecto.

Lo llama proyecto porque es más que fotografía.

Sí. Al mismo tiempo que realizaba las fotografías de las aves también buscaba información sobre ellas y las identificaba. Tengo una guía de aves de España y de Galicia. Por eso cada imagen tiene su nombre en castellano, en gallego y en latín. Es fotografía e investigación.

En la muestra se ven tarabillas, gansos del Nilo, gallinetas, andarríos, lavanderas, garcetas...¿Algún preferido?

La primera fotografía que hice fue un herrerillo común, y un petirrojo, paporrubio, porque siempre me encuentro uno cuando salgo.

A pesar de que lleva poco tiempo y es muy joven, ya ha recibido algunos reconocimientos.

Un premio de fotografía que convocó Tranvías de A Coruña y una fotografía de la semana que me reconoció Nikon, de un mirlo.

¿Fotografía o docencia?

Tengo el corazón dividido. Me gusta la fotografía desde niña, pero también me gusta la docencia y el trabajo con los niños. La fotografía es mi hobby y mi profesión. Si puedo compatibilizar las dos cosas... Me gustaría seguir realizando proyectos propios. También tengo muchas imágenes en blanco y negro de A Coruña. De niños, de moda... Se puede ver en mi Instagram, @octava.arte.

