La Reserva contrata la red de centros de interpretación

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha adjudicado por 205.337 euros la creación de una red de centros de interpretación del territorio a Estudios Técnicos Topysa. El fin es «aprovechar los equipamientos ambientales existentes y dotarlos de contenido con el hilo conductor de Mariñas Coruñesas, señala.

Las doce instalaciones que se adecuarán son el Aula de Naturaleza de Crendes (Abegondo), Centro de visitantes de la sede de la Reserva, Museo do Mar de Sorrizo (Arteixo), Museo das Mariñas (Betanzos), Museo do Xacemento Romano de Cambre (Cambre), Sala de la Colección Museográfica del Castro das Travesas (Carral), Centro de Visitantes del Río Mandeo (Coirós), Jardín Botánico de O Burgo (Culleredo), Casa Museo María Antonia Dans (Curtis), Centro Etnográfico del Río Mandeo (Teixeiro, Curtis), Aula do Mar (Oleiros) y Aula da Ría (Paderne).