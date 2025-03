Oleirenses tienen que tener tarjeta para el quinto contenedor

El Concello de Oleiros ha anunciado que a partir de hoy 15 de marzo estarán instalados ya todos los contenedores marrones, de materia orgánica, y para su apertura será necesario contar con una tarjeta.

Para hacer uso del quinto contenedor se acudirá puerta a puerta para repartir un cubo de diez litros, marrón, junto con bolsas biodegradables, folletos informativos, y la tarjeta de acceso al colector.

En este contenedor se depositan los residuos biodegradables: restos de comida, plantas, cáscaras de huevo, posos de café, carne, restos de fruta o pescado o hierba, entre otros.

El Consorcio As Mariñas es el organismo que está instalando estos nuevos contenedores marrones en todas las parroquias de Oleiros y del resto de la comarca. Su implantación será progresiva, hasta llegar a los 300 colectores operativos en el área del Consorcio.

En caso de que alguien no pueda recoger este material, por no estar en la vivienda, puede acudir a recogerlo a la nave de Servicios Municipales en la rúa do Río.