«El desafío es lograr apoyos políticos y empresariales para el medio ambiente»

Licenciado en Biología y Pedagogía, y doctor en Educación, con posdoctorado en Psicología Social, Marcos Sorrentino fue director de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil entre 2003 y 2008 además de asesor especial del ministro de Educación entre 2012 y 2014. Este profesor está estos días en Oleiros, en el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) de Santa Cruz, donde se ha celebrado una Reunión Internacional de Educación Ambiental con expertos de Brasil, Cabo Verde, San Tomé y Príncipe, Timor Este y México.

¿Cuál es el objetivo de este encuentro en Oleiros?

Compartir experiencias y también construir juntos un hub de centros de cooperación ambiental, una Red Internacional de Centros de Educación Socioambiental en Iberoamérica y en los Países y Comunidades de Lengua Portuguesa. Queremos formar una red que nos fortalezca mutuamente.

La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, será este año en Brasil. ¿Estas cumbres son más imagen o realmente se logran acuerdos reales?

Hay personas que usan esto para propaganda, pero nosotros lo vemos como una oportunidad para influir en políticas internacionales, porque no se le presta la atención debida al medio ambiente. Están bien las iniciativas en los colegios para formar a los futuros adultos pero no es suficiente, tiene que haber un gran pacto de los sapiens, ese es el desafío, potenciar la influencia en los gobiernos por el medio ambiente. Y la tecnología nos puede ayudar, con el debido cuidado. Tenemos que conquistar apoyos políticos, acumular fuerzas políticas y empresariales para que no solo sea un discurso de mitigar los impactos ambientales, sino que se produzca un cambio efectivo.

Hay muchos políticos, presidentes, que tendrían que ir a clases de educación ambiental.

Pues sí. En Brasil estamos haciendo un proyecto para formar ambientalmente a los consejeros de los municipios, son 58.000, esto es fundamental.

Pensar en colectivo.

Todos queremos televisión, móvil, comodidad. Pero hay que dialogar qué es necesario y qué es superfluo. Nadie puede estar sin hogar ni alimento. Y hay que enfrentarse al cambio climático no solo los intelectuales y grupos minoritarios, sino toda la población. Hace poco fue la COP 16 sobre la desertificación. La desertificación no es responsabilidad de algunos agricultores sino de un modo de producción y consumo.

Ésta no es su primera visita a Oleiros, conoce esta comarca. ¿Qué le parece ambientalmente?

Estoy impresionado con las áreas verdes y los paisajes libres, la participación en la vida pública. Aunque también percibo la dificultad de acceso a la vivienda, por ejemplo.

