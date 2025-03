El sector de 80 viviendas frente a Sol y Mar se demora por los accesos

Promotora de Viviendas Urbanas, la sociedad más conocida del empresario José Collazo Mato, presentó en 2019 el proyecto de compensación para desarrollar el polígono de A Xesteira (POL-22), donde tiene planificado construir, hace más de una década, una urbanización con ocho edificios que supondrían unas ochenta viviendas, en terrenos entre la AC-12, parte frente a la nueva rotonda de Sol y Mar y Perillo, y al otro lado, la ría de O Burgo. Desde esta tramitación en 2019 no se supo nada más, salvo que, según explicó el propio alcalde, el promotor coruñés había cedido parte del frente de sus terrenos para ampliar la calzada de la AC-12, obra ya finalizada.

El regidor, Ángel García Seoane, tras ser preguntado por este desarrollo, explicó que es el Gobierno central el que lo está retrasando al «impedir que se salga de la finca por la Nacional VI».

«Yo si tengo una finca que ocupa casi 500 metros cuadrados pegada a la Nacional VI y me dices que no puede salir por el frente de mi finca a la carretera, es una vergüenza. Cuando está informada favorablemente a través del plan general que aprueba el ministerio, y el plan parcial, la reparcelación, el proyecto de compensación, todo. Y ahora el ministerio dice que no se puede salir por ahí. ¿Y por dónde sale?», subrayó García Seoane, que teme que el Ejecutivo central quiera «meter a toda la gente por dentro de la urbanización que está al lado», por Agramar, donde «las calles tiene cinco metros de ancho».

Terrenos del sector de A Xesteira han sido usados como zona de acopio durante estos tres años que duraron las obras de Sol y Mar. Las hiedras han cubierto casi totalmente en este tiempo el viejo depósito de agua de la que en su día fue la propiedad de las Hermanitas Descalzas. Las religiosas en 1998 vendieron a Promotora de Viviendas Urbanas.

Estas parcelas de la promotora incluyen 18.200 metros cuadrados. El proyecto para urbanizar —que se aprobó en 2022 y consiste en demoler las construcciones y preparar los terrenos para convertirlos en solares, hacer los viales, las aceras, e instalar todos los servicios (luz, agua, alumbrado, alcantarillado, telecomunicaciones)— incluye la demolición de nueve construcciones que aún subsisten en los terrenos: alpendres, casas totalmente ruinosas, el depósito de agua... También muros y mucho arbolado.

El ámbito tiene una edificabilidad residencial que le permite construir entre 75 y 80 viviendas en edificios de bajo y tres y bajo y cuatro plantas. Según el proyecto presentado en su día, cinco edificios tendrían frente a la AC-12, a Sol y Mar y la avenida das Mariñas; y los otros tres darían a la ría de O Burgo.

El desarrollo de este sector supondrá una cesión al Ayuntamiento de Oleiros del 10% de la edificabilidad, además de la casa y el antiguo embarcadero, que según anunció en su momento el Concello, se convertiría en un club municipal de piragüismo.

El proyecto prevé ejecutar un vial por el borde de la ría, con aparcamiento en una orilla y una gran área de estacionamiento de vehículos de unas cuarenta plazas. Los edificios con frente a la ría se edificarán en una cota más baja para salvar el desnivel del terreno, un salto que también se reducirá mediante la construcción de escaleras en zig-zag y un muro de contención todo a lo largo, además de caminos peatonales, entre las zonas verdes, en las que se plantarán hayas, abedules y robles. Está prevista la conservación de la actual palmera en la esquina de los terrenos, cerca de la rotonda de Sol y Mar.

Con la urbanización residencial de este tramo junto a Beiramar, el promotor lograría ahora disponer de unas mejores condiciones, al tener ya ejecutada la rotonda y túnel de Sol y Mar, y una ría recientemente dragada que es ya todo un valor para el sector inmobiliario. Collazo promovió el desarrollo de O Paraíso, a escasos metros, también en la orilla de O Burgo, proyecto al que después se fueron sumando otras sociedades.

