Seoane llevará a pleno reclamar 18.594 al PSOE

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aseguró esta semana que llevará a pleno la resolución de reclamación al grupo municipal del PSOE de las cantidades percibidas como dietas durante la pasada legislatura, entre 2019 y 2023, y que asciende a 18.594 euros. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de A Coruña emitió sentencia dando la razón a los socialistas y anulando el decreto de la Alcaldía con el que se reclamó este dinero, al parecer por no justificar debidamente su finalidad.

García Seoane, a pesar de esta sentencia, que es firme, insiste en recuperar este dinero y como el juez en la resolución indicó que no era competente la Alcaldía sino el pleno que es el que aprueba las cuantías de las dietas, ahora quiere que dicho órgano autorice esta reclamación. El juzgado también alegó que no se puede reclamar al actual PSOE que no tiene que ver con el de la pasada legislatura.