El Superior avala que Emalcsa facture el agua al Concello

El Ayuntamiento de Oleiros ha perdido la apelación que había presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña rechazase su demanda de que Emalcsa, la empresa municipal de agua coruñesa, girase los recibos del suministro a Aquaoleiros, la empresa municipal de agua oleirense, en lugar de remitirlos al Ayuntamiento. Si en 2024 el juzgado le dio la razón a A Coruña, ahora el TSXG ha confirmado esa sentencia inicial. Oleiros tenía una empresa que realizaba la gestión de este servicio pero en 2022 lo municipalizó y ahora lo lleva la empresa pública Aquaoleiros.

Esta nueva sentencia aún es susceptible de otro recurso, de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Ejecutivo local destacó ayer que no será necesario ya que está acordado que A Coruña modifique su normativa del servicio para que sea posible facturar a Aquaoleiros. Un acuerdo que confían en que el Gobierno local coruñés lleve a pleno próximamente.

El Alto Tribunal gallego considera que Emalcsa suministra al Concello de Oleiros el agua conforme a unos contratos firmados en su día y que obligan a este ayuntamiento a realizar los abonos, y no importa que éste, después, gestione el servicio de forma directa o indirecta. El Ejecutivo oleirense denunció esta situación debido a que al facturar al Concello éste debía abonar el IVA por el agua recibida.

El Ejecutivo local de Oleiros presentó la demanda judicial porque A Coruña se negó a cambiar la identidad del receptor de las facturas de Emalcsa como le solicitó. Oleiros además no paga las facturas de Emalcsa desde 2022, cuando comenzó a operar la nueva empresa municipal Aquaoleiros, porque insiste en que se facture a su empresa y no al Ayuntamiento. En 2024 Emalcsa impugnó la aprobación del presupuesto de Oleiros de 2025 por no consignar 3 millones de euros que le debí hasta ese momento. El Concello aseguró que ya estaban consignados esos millones en las cuentas de Aquaoleiros.

