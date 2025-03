Surf, pintura, yoga y actividades al aire libre para celebrar el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down

Promover oportunidades entre las personas con síndrome de Down y apoyar a las familias de personas diagnosticadas con alzhéimer son los objetivos que persigue la Fundación Amador de Castro y, con este mismo propósito, la fundación impulsada por la familia del empresario gallego se suma a la celebración el próximo sábado 22 del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down con el evento Special Down, que tendrá lugar en las instalaciones de After, en la playa de Bastiagueiro. Desde la mañana y hasta la noche, los asistentes podrán disfrutar de actividades monitorizadas como surf, pintura, yoga, fútbol, cocina, juegos de mesa y actividades al aire libre. También habrá una actuación musical a cargo del grupo Nuevo Plan, que interpretará versiones de los grandes éxitos de los ochenta, y se ofrecerá la posibilidad de comer en el establecimiento a los asistentes. Las personas que acudan sin reserva podrán elegir entre hamburguesas, el "famoso bocadillo" de Feypo, pizzas y tapas frías, mientras que los que realicen la reserva previa podrá disfrutar con la propuesta de Carlos Cordero, antiguo propietario del restaurante Casa Paquita y actual responsable de la gestión de After. Para participar en las actividades de Special Down será necesario inscribirse a través de la web, https://fundacionadecastro.org/special-down. También para quienes solo deseen asistir se recomienda realizar la inscripción, aunque el acceso permanecerá abierto a todo el público hasta que se agoten las plazas.

La celebración de la efeméride coincidirá con la reapertura de After en el número 117 de la avenida Ernesto Che Guevara, en Bastiagueiro, ya desde el miércoles. Los beneficios serán donados a la Fundación Amador de Castro y las personas que lo deseen podrán realizar donaciones en una mesa que se ubicará a la entrada del establecimiento.

La Fundación Amador de Castro nació a raíz de la experiencia vital de las hijas y la mujer del empresario gallego, que han querido seguir el camino marcado por sus años de actividad antes de verse interrumpido por el diagnóstico del alzhéimer. La otra línea está inspirada por Sol, otra de las impulsoras y la razón por la que los fines de la fundación sea la creación de oportunidades para las personas con síndrome de Down.

Detrás del proyecto familiar, la Fundación Amador de Castro ha ido creciendo con el compromiso y la profesionalidad de todas las personas que la integran. Parten de dos fines fundacionales aparentemente muy diferentes entre ellos, pero que comparten un objetivo común: la creación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida dando soporte, apoyo y acompañamiento global a las familias.