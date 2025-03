«Non hai que ter medo da IA, é unha ferramenta máis»

Fina Paulos leva moitos anos na docencia, pero conserva a enerxía e o entusiasmo do primeiro día. O ensino é a súa vocación e iso é algo que se nota. O seu propio alumnado a nomeou para os VIII Premios Educa-Abanca e acaba de conseguir un segundo premio que a fai moi feliz. Paulos é profesora de Informática no instituto Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) pero reside en Oleiros.Recoñecida polos seus novos enfoques pedagóxicos e proxectos con alumnado que fomentan os valores e a calidade de vida de persoas con diversidade funcional, tamén presentou hai unha semana en Santa Cruz o libro Intelixencia artificial para a sociedade, que edita Medulia, e coescrito co seu compañeiro de traballo Óscar Rey.

Un segundo premio entre tantos candidatos é un éxito.

É un exitazo enorme porque son moitísimos os docentes que están nominados, e pasar todas as cribas e quedar entre os dez primeiros é un soño. O meu alumnado sempre quere un dez, eu digo que eu xa considero que o teño.Non hai nada mellor que ter o cariño deles. Non hai truco, só traballar con respecto e con cariño.

O máis satisfactorio para unha docente ten que ser que o propio alumnado te propoña, xa di moito da opinión que teñen da profe.

Ti traballas polo alumnado, e efectivamente cando son eles os que te nominan para o premio significa que están a gusto nas miñas clases, con como traballamos dentro e fóra da aula, co trato... Non hai maior recoñecemento, este é o verdadeiro trunfo. Significa que o estás a facer ben.

Aparte deste recoñecemento como docente por todas as iniciativas que realiza e a innovación que practica, aplicando a intelixencia artificial, tamén acaba de publicar un libro: Intelixencia artificial para a sociedade. Como xurdiu a idea?

Eu son profesora de ciclo medio e superior en Informática e tamén en cuarto dou Intelixencia artificial para a Sociedade. Xunto con Óscar Rey, que dá clase en terceiro, levamos dous anos dando formación fóra do centro, a través de entidades, nesta materia, en intelixencia artificial, en IA porque cun bo uso é unha gran ferramenta. E este verán pasado vimos que existía un baleiro en canto ao material. Non había libros o ano pasado sobre os que preparar as nosas clases, tiñamos que facer todo nós. E daquela decidimos recompilar todo e darlle un formato de libro, cun vocabulario moi práctico, sen cousas técnicas, que non só sexa útil para o profesorado senón tamén para o alumnado e unha terceira parte, ás veces máis esquecida, as familias, as nais e pais. Cun uso ético e responsable a intelixencia artificial na aula é unha gran ferramenta.

Fálase moito de que o alumnado xa deixa que o ChatGPT lle faga os traballos. Non ten moitos perigos de empeorar a educación?

Antes de que houbese intelixencia artificial xa había a intelixencia natural. Un neno ou nena chegaba á casa e axudábanlle a facer os deberes os pais ou un irmán maior, ou collía libros, despois internet. Agora teñen a intelixencia artificial, é outra ferramenta, cambia a metodoloxía pero non é nada novo. Sempre vai haber a posibilidade de copiar, sexa coa intelixencia artificial ou non. O que importa é como a usen.

Non hai que terlle medo.

Non hai que terlle medo, é unha ferramenta que nos facilita moitísimo o traballo aos docentes tamén. Antes pasabas media tarde poñendo exercicios e agora nuns segundos xa che dan unha chea deles. Pero o docente ten que supervisalos, ver que están ben, o profesor segue tendo a última palabra.

Como a axuda a IA no traballo?

Eu gaño moito tempo agora coa intelixencia artificial, e ese tempo que gaño podo dedicalo a outro alumno que necesite máis tempo con el, unha atención máis personalizada. Permite unha aprendizaxe adaptativa. Eu en Baio traballo por proxectos na aula, non temos un tema concreto. Involucramos a compañeiros de historia, inglés, ou educación física incluso.

Vostede é de Bergondo, vive en Oleiros e dá clase en Baio, nun centro público nunha zona rural. O seu premio vén a ser a demostración de que se pode facer o máis innovador dende o ensino público e o rural.

Baio é un sitio pequeno, onde non somos moitos e permite ter un trato moi directo e familiar entre todos. Eu sempre digo que estou moi contenta de dedicarme ao ensino, traballar polo ensino público, dende o rural, e en galego. Ao mellor noutro centro na cidade hai máis recursos, pero ningún vai ter máis gañas nin máis ilusión ca nós.Non podes deixarte levar pola rutina, hai que innovar.

