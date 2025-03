Remate da Liga de Judo do Concello de Oleiros

A Liga de Judo que organiza o Concello de Oleiros en colaboración co Judo Club da localide, con participación de máis de 450 nenos e nenas de toda Galicia e Asturias, comezou o pasado mes de xaneiro e rematou esta fin de semana. Nas categorías de sub13 nas que participaron 25 equipos o Avilés quedou primeiro e o Judo Club Oleiros posicionouse no sétimo posto. As competicións foron no pavillón de Canide.